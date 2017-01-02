مسلسل سعودي يبحث عن ممثلين جدد في العاصمة

أكد الفنان فيصل العيسى نجم ومنتج مسلسل "شباب البومب" لـ"العربية.نت" أن طاقم العمل فتح أبوابه لاستقطاب المواهب الشابة الراغبة في التمثيل وأن ذلك الأمر تم تجسيده عملياً على أرض الواقع من خلال التعاون مع فرع جمعية الثقافة والفنون بحي المعذر في العاصمة الرياض، موضحاً أن الجمعية ستستقبل يوم الجمعة القادم 6 يناير المواهب لأداء اختبارات الأداء "كاستنج" أمام لجنة مكونة من مخرج العمل سمير عارف والفنان المخضرم عبدالرحمن الرقراق والمشرف العام على المسلسل نادر الذيابي.

وبين العيسى أن اللجنة ستركز على استقطاب الشباب الأكثر حضوراً وتميزاً وسيكون ذلك بداية من الساعة الـ(4) عصراً إلى الـ(8) مساء، مطالباً الراغبين في الانضمام إلى الجزء السادس من "شباب البومب" إحضار صورتين شخصية بمقاس 4*6 والالتزام بالمواعيد والاستماع إلى توجيهات اللجنة.

وعدّ العيسى المسلسل الذي يناقش قضايا شبابية ويخاطب فئة سنية معينة في المجتمع بأنه المنصة المثالية لانطلاقة أي موهبة شبابية في التمثيل على حد وصفه، وقال: "هناك دماء جديدة نقدمها في كل جزء سواء على مستوى الكتابة أو التمثيل أو حتى طواقم العمل، وهذا يعكس سر الروح الموجودة بيننا"، وأضاف: "محرك البحث العالمي غوغل أنصفنا وأثبت بأننا العمل السعودي الأكثر بحثاً من الجمهور خلال عام 2016، وهذا الأمر يحملنا مسؤولية كبيرة، إضافة إلى أكثر من 200 مليون مشاهدة لحلقات الجزء الماضي وذلك يتطلب منا مضاعفة الجهود للمحافظة على ترتيبنا".

مشدداً على أن المسلسل لا يعكس حياة الدرباوية بقدر ما يتناول كثيرا من المواضيع الشابة بأسلوب السهل الممتنع على حد وصفه.