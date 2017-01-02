هذه حصيلة ضحايا هجوم اسطنبول من السعوديين

أعلن الوزير المفوض في القنصلية العامة في اسطنبول والقائم بأعمال القنصلية عبدالله الرشيدان عن ارتفاع عدد ضحايا السعوديين في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مطعم باسطنبول إلى 4 نساء، فيما بلغ عدد الرجال 3، ليصل العدد الرسمي حتى صباح الاثنين إلى 7 قتلى سعوديين، و14 مصاباً.

وذكر الرشيدان أن بين المصابين 6 نساء، إصابة إحداهن خطيرة، فيما عُثر على مواطن مفقود مصاباً في أحد المستشفيات، في حين لا يوجد بين الجرحى أطفال.

وأضاف أن القنصلية قدمت العلاج على نفقة الدولة للمصابين في 6 مستشفيات، وتم نقل عدد منهم إلى 4 مستشفيات خاصة، وتم توفير سكن لكل مرافق لأي مصاب حسب رغبته.

وأردف أن القنصلية شرعت صباح الاثنين في الترتيبات واتخاذ كافة الإجراءات لنقل جثمان المتوفين للمملكة بعد حضور عدد من ذويهم والمتوقع مغادرتهم مساء اليوم وصباح غد، حيث خاطبت القنصلية الطب العدلي في الجمهورية التركية لكي يتم الحصول على شهادات الوفاة، وتتم ترجمتها ثم تصديقها وتسلم بعد ذلك لذوي المفقودين.