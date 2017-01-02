"الخشية من العقاب" تؤخر عودة طفلين للمنزل 4 أيام

عاد طفلان سوريان مقيمان مع عائلتهما في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية إلى منزلهما بعد اختفائهما أربعة أيام، بلّغ فيها والدهما مراكز الأمن، ووضع صورتهما على مواقع التواصل الاجتماعي لعله يجد خبراً عنهما.

وقال والد الطفلين، نواف الحمد، لـ"العربية.نت" إنهما "اختفيا بعد أن ذهبا للتنزه مع أصدقائهما، لكنهما لم يعودا للمنزل في يومها".

وأوضح الوالد أن سبب اختفاء ولديه كان في خشيتهما من "العقاب الذي سيواجهانه نتيجة تأخرهما"، مبيناً أنهما توجها إلى صاحبهما ومكثا لديه مدة أربعة أيام كاملة. وأضاف: "الشخص الذي استضافهما لمدة 4 أيام شاهد المنشور المعلن في وسائل التواصل الاجتماعي، فاتصل بي وأبلغني بإقامتهما لديه"، موضحاً عدم معرفته بفقدانهما طوال المدة الماضية.

وبين الحمد أنه أنهى كافة الإجراءات الأمنية، وأن الولدين بصحة جيدة، ولم يمسهما ضر خلال فترة فقدانهما.