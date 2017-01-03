السعودية.. حرقوا سيارة مدير المدرسة فكان هذا مصيرهم!

يقف 3 طلاب ثانوي أمام المحكمة الجزائية بجدة بتهمة إشعال النار وإتلاف سيارة مدير مدرستهم.

الحادث الذي وقع قبل نحو 3 أشهر، كان عبارة عن تعرض سيارة فورد "إكسبديشن" موديل 2012، لحريق جنائي أمام أسوار مدرسة نمرة الثانوية الواقعة في حي الصواعد شرق جدة، وطالت أصابع الاتهام حينها عددا من الطلاب ممن كان قائد المدرسة قد قام بسحب جوالاتهم قبل الحريق بفترة قصيرة، قبل أن تقتصر التحقيقات على عدد بسيط، ليصل الاتهام النهائي لنحو 3 طلاب أحيلوا من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة الجزائية بجدة.

وأوضح قائد المدرسة أن مجموعة صغيرة من الطلاب حينها عبروا عن غضبهم بعد تفتيش دقيق تعرضوا له وصادروا نحو 30 جوالا، فكان أول عبث إحراق عداد الكهرباء الخاص بالمدرسة، ومن ثم غاب في اليوم الذي وقع فيه الحادث عن المدرسة نحو 15 طالبا، و6 آخرون هربوا خلال فترة الفسحة، وهم من الطلاب الذين غضبوا من مصادرة الجوالات، وسجلت إدارة المدرسة حولهم الشكوك في الحادث لدى الجهات الأمنية، قبل أن تقوم تلك الجهات برفع البصمات، واستدعاء الطلاب المتهمين.

يُذكر أن حريق سيارة قائد ثانوية نمرة بحي الصواعد جنوب شرق جدة، اشتمل على شبهة جنائية بحسب تقرير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الذي كشف أن الحريق اندلع في السيارة المملوكة لقائد المدرسة، وتضررت سيارة تالفة كانت مجاورة لمنطقة الحريق، وأنه من خلال المعاينة الفنية الشاملة للموقع من قِبل المحققين يُرجح أن سبب الحريق مصدر حراري خارجي.

وكان قادة المدارس بجدة قد أعلنوا حينها عن تكفلهم بتعويض مدير مدرسة نمرة بعد حرق سيارته، لشراء سيارة جديدة، بعد أن أعلن 120 قائد مدرسة استعدادهم بذلك الأمر.