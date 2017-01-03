بالصور.. تعرف على قصر كاف الأثري

يقع قصر كاف على بعد 18 كلم عن محافظة القريات، وهو عبارة عن قصر تاريخي بني عام 1438هـ على شكل قلعة حجرية بنيت من الحجر الرسوبي الكلسي الأبيض على منطقة صخرية. ويتكون من عدد من الغرف، بعضها للاستخدام السكني، وأخرى للإدارة والمخازن.

وقد استمر بناء القصر مدة عامين، ويضم 4 أبراج مراقبة، وله بوابتان رئيسيتان.

وفي الناحية الغربية من القصر، تقع قلعة الصعيدي، وهي عبارة عن أساسات من جدران حجرية، ويوجد على أطرافها عدد كبير من الأبراج، وهي قلعة حربية الشكل من العصر النبطي 60 سنة قبل الميلاد، واستخدمت أيام الدولة العثمانية، وفيها سور خارجي، وكانت تعمل على حماية القوافل التجارية والحجاج.