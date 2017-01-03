تنسيق سعودي مصري يحبط تهريب 7 ملايين حبة كبتاغون

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية عن إحباط تهريب 7.383 ملايين قرص إمفيتامين "كبتاغون" مخدرة إلى السعودية، في ظل تنسيق أمني سعودي مصري.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه وفي إطار متابعة الجهات الأمنية المختصة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات وإحباطها بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول؛ وبناء على ما توفر من معلومات مشتركة مع الجهة المختصة في جمهورية مصر العربية عن قيام شبكة إجرامية بالتخطيط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة بتمريرها عبر الأراضي المصرية، فقد تمكنت الجهة المختصة بجمهورية مصر العربية من ضبطها قبل شروعهم في تهريبها إلى المملكة.

واتضح أن الكمية مكونة من 7.383 ملايين قرص إمفيتامين "كبتاغون" مخدرة، و"432" ألف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، والقبض على المتورطين فيها وعددهم "5" أشخاص.