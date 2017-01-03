سلمان بن عبد العزيز في آثار الدارسين وكتابات الباحثين

منذ عقود، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله -، يمثل مادة مهمة للباحثين وطلبة العلم لاعتبارات متعددة، يأتي في طليعتها خدمته الكبيرة لدينه والملوك الذين عمل تحت إدارتهم وتوجيههم، ومن ثم شخصيته الثقافية البارزة في جوانب معرفية متعددة، ويأتي في طليعتها التاريخ والأدب والشعر.

ومن أجل هذا كان لخادم الحرمين الشريفين حضور كبير في كتابات الباحثين والدراسيين، نذكر منها هنا نماذج من المؤلفات فقط، ولو أردنا حصر كل ما كُتب عنه من مقالات وكتب ودراسات، فإن هذا يأخذ كتاباً كاملاً، وهو بالفعل ما قامت به مكتبة الملك فهد الوطنية مشكورة، حيث وثقت شيئاً مما كُتب عنه في الكتب والصحف والمجلات في كتاب مستقل نشرته المكتبة قبل عدة سنوات، وإنما نحن هنا نورد نماذج مما كُتب عنه، خدمة للباحثين وراغبي الاطلاع والاستزادة من القراءة عنه - حفظه الله -، فإلى هذه القائمة المنتقاة.

* الأمير سلمان في سراييفو ...

نشرته الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك ، سنة 1421 هــ، الموافق 2000 م، ويقع في (50 ص)

* جائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم عطاء ونماء، دراسة ميدانية

* تأليف سلمان بن محمد العمري، وقدم للكتاب، معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ونشر سنة 1423 هــ، ويقع في (127 ص)

* صفحات مشرقه من جهود الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود في المجالات الخيرية والإنسانية

نشرته، رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة سنة 1424 هـ ويقع في ( 112 ص )

* كرسي الأمير سلمان بن عبد العزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية، نشره، كرسي الملك سلمان، بجامعة الملك سعود ويقع في (50 ص).

* سلمان بن عبد العزيز: الجانب الآخر

تأليف زين العابدين الركابي، نشرته مكتبة العبيان سنة 1429 هـ ويقع في (279 ص)

* سلمان بن عبد العزيز آل سعود : سيرة توثيقية

تأليف الدكتور عبد اللطيف بن محمد الحميد

نشر سنة 1430 هـ، ويقع في (279 ص)

* سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببليوجرافية مختارة بما كُتب عنه

تأليف الأستاذ محمد بن عبد العزيز الراشد

ونشرته مكتبة الملك فهد الوطنية ، سنة 1432 هــ ويقع في (248 ص).

* من كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله ويرعاه - عن اللغة العربية، نشره مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لخدمة اللغة العربية سنة ، 1436هــ، ويقع في (19 ص).

* البعد الثقافي في حياة الملك سلمان بن عبد العزيز

للدكتور عبد الله بن إبراهيم العسكر، ونشره نادي الأحساء الأدبي ،سنة 1436 هـ، ويقع في (56 ص).

* سلمان بن عبد العزيز الملك المؤرِّخ

تأليف الدكتور فائز بن موسى البدراني الحربي، الدكتورة مريم بنت خلف بن شديد العتيبي، ونشرته دار فائز البدراني للنشر سنة 2016 م ويقع في ( 84 ص)



نقلاً عن "الجزيرة"