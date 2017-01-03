صور.. ملامح محطات قطار الرياض تظهر في المسار البرتقالي

تسارعت وتيرة الأعمال في تنفيذ المحطات على المسار البرتقالي لقطار الرياض "محور طريق المدينة المنورة - الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول". ونشر الحساب الرسمي لـ "قطار الرياض" في تويتر، صوراً تظهر ملامح محطة المحور وسير الأعمال المنجزة فيها والتطور الذي شهدته.

وكانت آلة الحفر #جزلة تجاوزت محطة #قصر_الحكم على المسار البرتقالي لإكمال الجزء المتبقي من أعمال حفر الأنفاق العميقة لـ #قطار_الرياض. هذا وتم تصميم المحطات وفق نمط معماري موحد ليمثل هوية مشروع النقل العام بمدينة الرياض، وستكون جميع المحطات مكيفة وستشتمل على جميع وسائل الراحة والسلامة للركاب، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بالإنترنت، كما ستتضمن المحطات أنظمة معلومات الرحلات، فيما ستتضمن بعض المحطات محلات تجارية ومواقف للسيارات.

كما يشتمل تصميم المحطات على استخدام تقنية الخلايا الشمسية، التي ستساهم في توفير 20% من استهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة للتكييف والإضاءة. ويشتمل مشروع قطار الرياض على أربع محطات رئيسية عند تقاطع مسارات القطار، وتُعتبر المحطات الرئيسية من أهم عوامل نجاح نظام النقل العام في المدينة وعاملاً رئيسياً لجذب الركاب وذلك لوقوعها في مناطق عالية الكثافة وعند تقاطع مسارات القطار والحافلات، كما تُعنى تلك المحطات الرئيسية بتقديم خدمات متنوعة مساندة لنظام النقل العام حيث تتضمن مواقف عامة للسيارات ومنافذ لبيع التذاكر ومحلات تجارية ومكاتب خدمة العملاء، كما تُعتبر تلك المحطات قيمة مضافة لمشروع النقل العام وعاملاً لتحسين البيئة العمرانية في المدينة.

كما يشتمل المشروع على خمس محطات للتحويل بين مسارات القطار المختلفة وتتكامل مع شبكة الحافلات، وتهدف إلى تسهيل انتقال الركاب بين مستويات شبكة النقل العام بمدينة الرياض.