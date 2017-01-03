هذه تفاصيل العثور على جثمان المحامية السعودية باسطنبول!

15 ساعة من البحث استغرقها خال المحامية السعودية شهد سمان للعثور على جثتها وسط ضحايا العملية الإرهابية التي وقعت في اسطنبول، حيث أصيبت بأربعة طلقات نارية في البطن.

سليمان سمان أخ شهد أكد لـ"العربية.نت" أن رحلة البحث عن أخته كانت مؤلمة ما بين الجثث والمصابين، قائلاً: "وردنا من خالي أن عملية إطلاق نار حدثت في المطعم الذي تتعشى فيه أختي شهد."

وأضاف: "بداية اتجه خالي إلى الفندق وبحث عنها لكنه لم يجد سوى جوازها، فذهب بإصرار إلى موقع الحادثة وحاول الدخول لكن الأمن منعه وطلب منهم التأكد من سلامة شهد رغم أن الوضع كان مرعبا بسبب الدماء والضحايا".

وأوضح سليمان أن "هذه اللحظات كانت قاسية لا نعلم أين أختي وتواصلنا مع السفارة لنبلغهم بأنها كانت في موقع الحادثة، بعدها اتجه خالي إلى أكثر من مستشفى لكنه لم يجدها فورده اتصال بوجود امرأة لم يتعرفوا عليها فذهب إليهم مباشرة وكانت الفاجعة بأنها أختي".

وبين سليمان أنه تم التنسيق مع القنصلية السعودية في اسطنبول وتم نقل أختي إلى مطار المدينة المنورة حيث وصل جثمانها مساء اليوم وتم نقلها إلى المستشفى وستتم الصلاة عليها في المسجد النبوي ودفنها في مقبرة البقيع.