بالصور.. رحلة 730 كلم على الأقدام لسعوديين في اليابان

رحلة غريبة وتجربة فريدة من نوعها قرر كل من الشابين السعوديين البراء العوهلي وعبدالرحمن باعظيم خوضها، واختارا ألا يتحدثا طيلة رحلتهما التي سيقطعانها سيراً على الأقدام.

رحلة الشابين انطلقت من شمال اليابان، وبالضبط من منطقة آموري يوم 23 ديسمبر الماضي، وستنتهي يوم 08 يناير الجاري، على أن يقطعا مسافة 730 كلم سيراً على الأقدام باتجاه طوكيو.

هي مغامرة استكشافية فريدة من نوعها سيعيشها الشابان، يمكن متابعة تفاصيلها على حسابيهما على "انستغرام" وكذا على موقع "العربية.نت"، والتي اختير لها عنوان "رحلة صمت على طريق الأصل".

وسيلتزمان فيها بالصمت، ويستعملان أقدامهما فقط للتنقل في الأرخبيل الياباني. قوانين وضعاها للزيادة من صعوبة التحدي في رحلة بحث عن تطوير النفس والاتصال بالذات ‎واستكشاف الجديد.

قوانين التحدي

من المعروف لدى الكثيرين في الأسفار أن التواصل، سواء مع الرفقة أو مع الناس الذين نلتقيهم في رحلاتنا، هو من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي رحلة، لكن البراء وعبدالرحمن قررا في مغامرتهما الالتزام بالصمت كأحد بنود القوانين لسفرهما، وعدم إصدار الأصوات وإن كانت من غير حروف، آملين أن يكون المعلم الحكيم.

وكاستثناء في بعض الحالات الملحة وعند الحاجة للتنبيه أو المناداة، أجازا لنفسيهما استخدام الصفارة، أما إذا كانت الحالات طارئة فيمكنهما وقتها الكلام.

وفيما يفضل أغلب الناس في رحلاتهم المسكن المريح، اختار هذان المغامران اتخاذ الخيمة سقفاً لهما أثناء النوم، وقارعة الطريق مفرشاً.

فلا مجال للجوء إلى المساكن الدافئة المغلقة، مثل منازل البشر والفنادق وغيرها إلا في حالات الضرورة، ويتم تقدير ذلك وفق ما اتفقا عليه.

وللإشارة فإن العربية.نت ستتابع تفاصيل هذه الرحلة الغريبة أولا بأول من خلال التواصل مع المغامرين ونشر صورهما والفيديوهات التي توثق تجربتهما المثيرة في مختلف أرجاء جزر اليابان.