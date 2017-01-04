فرص نجاح مبادرة "الوقت الإضافي"

لا أحد في المنطقة ينسى «روح التفاؤل» التي صاحبت وصول الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض، بل العالم كله رحب بهذا الوصول المعبر عن تغير جوهري في المزاج المؤثر في «آلية تصعيد الرؤساء» بالولايات المتحدة، ورأى فيه تطوراً «طبيعياً» يعكس القيم الأميركية المحتفية بالمساواة، وهي القيم التي أكسبت أميركا مكانتها بين المجتمعات المتطلعة إلى هذا الأنموذج، الذي يشكل «الحلم» الرافض للظلم والعنصرية والتمييز ضد اللون والجنس والدين. ومن مظاهر احتفاء العالم بهذا التغير أن بادرت مؤسسة نوبل إلى منحه جائزتها للسلام، حتى قبل أن يحقق شيئاً على أرض الواقع، وكأن قرار منح الجائزة «مكافأة» لهذا التحول الذي جاء بالرجل إلى «غرفة القيادة».

والجميع يتذكر المشاعر الفياضة التي تجاوبت مع خطابه الفصيح في جامعة القاهرة، وما عبّر عنه من تفهم لحاجات الشعوب وتطلعها إلى الحريات ورفع المظالم ودعم الحقوق المشروعة، وخصوصاً الشعب الفلسطيني الذي عانى من انحياز الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى الكيان الصهيوني، الذي احتل الأرض وشرد أهلها وعمل على ابتلاعها بعد إزالة أي علامات أو آثار تفضح جريمته، لكن سياسة الرجل لم تقترب من «أحلام» الذين تعلقوا به في هذا الجزء من العالم، بل أصبحت سياسته مصدراً «للقلق» في العراق وسورية، ثم ما تلا ذلك من توقيع الاتفاق مع إيران وإطلاق يدها للمضي في إثارة القلاقل، وزيادة «شهيتها» لابتلاع بعض أجزاء المنطقة العربية، من خلال وكلائها من الأحزاب والميليشيات الطائفية حتى وصل بها الأمر إلى أن تكون في «غرف العمليات» ويتبجح ساستها وقادتها العسكريون بأنهم يسيطرون على أربع عواصم عربية. وإذا كان هذا الرئيس «الاستثناء» حريص على أن يترك في تاريخه ما «يحفظ اسمه» فإن العرب سيذكرون أنه «خذلهم» في أكثر من موقع وأنه، بسياسته، المترددة أمام الاندفاع الروسي، عرّض الأمن العربي للمخاطر وبعثر أوراقه، فقد كان العرب في عمومهم يعتمدون «العلاقة الخاصة» مع الولايات المتحدة إحدى ركائز أمنهم - وفي هذا الباب الكثير مما يقال - وأدى هذا الارتكاز إلى خلق «اطمئنان» لدى السياسي العربي أن واشنطن لن «تفرط» في استقرار المنطقة، وأن مصالحها مع العرب أوثق وأكبر من مصالحها مع غيرها، باستثناء إسرائيل، ولهذا اتجهت المنطقة، بكل قدراتها الاقتصادية وثقلها السياسي وتدابيرها الأمنية إلى واشنطن وبذلت كل ما في وسعها لتأكيد هذا الارتباط، وكان من نتيجة «الاعتماد الكلي» أن تهاون العرب في البحث عن «البديل»، وحتى في تبادل المنافع والمصالح الاقتصادية كانوا حريصين على عدم تعارض اجتهاداتهم مع الخيارات الأميركية، مع ذلك فإن الرئيس أوباما، بسياسته، أربك الأمن العربي حين بدا متخلياً عن مقتضيات «التحالف» أو على الأقل، غير ممانع للدخول في شراكات ضد هذا الأمن، وأعطت سياسته الخارجية وتحركات ديبلوماسيته ومواقفها من أحداث كبرى في المنطقة، إشارات أقلقت الكثيرين ودفعت البعض إلى البحث عن «حلفاء» جدد، لكن في وقت سريع مكشوف الأهداف مما صعب المهمة وجعلهم عرضة لابتزاز من يظن أنهم «شركاء مصالح» محتملين.

وها هو وزير خارجيته جون كيري يتحرك في «الوقت الإضافي»، والرئيس يرتب حقائبه لمغادرة البيت الأبيض، ليقدم ما أسماه «إعادة صياغة السلام» في ستة مبادئ، لخصها في: إقامة حدود آمنة ومعترف بها من الأسرة الدولية بين إسرائيل وفلسطين، وقابلة للاستمرار عبر التفاوض على أساس حدود 1967. و«إن الأسرة الدولية لن تعترف بأي تغيير تقوم به إسرائيل لحدود 1967 ما لم يقبله الطرفان». وأعاد إلى الأذهان أن المبدأ الأساس لحل الدولتين يستند إلى قرار الأمم المتحدة 181 الصادر في ،1947 الذي قرر دولتين وشعبين أحدهما يهودي والآخر عربي وشدد على ضرورة «إيجاد حل عادل ومقبول وواقعي لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بمساعدة دولية، يشمل تعويضاً وخيارات ومساعدة للعثور على مساكن دائمة واعتراف بالمعاناة وإجراءات أخرى ضرورية ليكون حلاً كاملاً منسجماً مع دولتين للشعبين وإيجاد حل مقبول من الطرفين للقدس كعاصمة معترف بها دولياً للدولتين وحماية وتأمين حرية الوصول إلى المواقع الدينية». ولم ينس كيري أن يؤكد أن «القدس هي القضية الأكثر حساسية للطرفين وأي حل يجب ألا يلبي حاجات الطرفين فقط، بل الديانات التوحيدية الثلاث كذلك»، وحرص في مقترحه على ضمان «تلبية حاجات إسرائيل في مجال الأمن بشكل مرض وإنهاء كل احتلال بشكل كامل والعمل على أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بفاعلية وأن تتمكن فلسطين من ضمان أمن شعبها في دولة تتمتع بالسيادة وغير معسكرة»! وأقر كيري أن «تحقيق التوازن العادل بين هذه المطالب شكل واحداً من أكبر التحديات التي واجهتها الولايات المتحدة خلال المفاوضات»، وانتهت مقترحات «الوقت الإضافي» إلى ضرورة «إنهاء النزاع وكل المطالب العالقة ليتاح إقامة علاقات طبيعية وتعزيز الأمن الإقليمي للجميع كما هو وارد في مبادرة السلام العربية».

ومن يتمعن في ألفاظ وصياغة هذه المبادئ الستة يدرك، بصورة جلية، أنها لا تحمل جديداً، فهي لا تزيد عن كونها «فذلكة» لصياغة أفكار ومفاهيم قرارات أممية سابقة ومبادرات سياسية ومشاريع لإطار مفاوضات كان مصيرها الفشل بسبب تعنت الكيان الصهيوني الذي يعرف «وزن» الضغوط الواقعة عليه من المجتمع الدولي وهو المتمتع بالرعاية الأميركية الكاملة.

ومع كل هذه الحقائق، التي لا تترك أملاً في نجاح المبادرة، فإن المبادئ المقترحة يمكن أن تكون «مفيدة» للقضية إذا توافر لها إجماع دولي فهذا يضيفها إلى «تراكم قانوني وأخلاقي» في الضمير الدولي يحفظ للفلسطينيين عدالة مطالبهم وحقهم في إقامة دولة على أرضهم كما تسجل اعتراف المجتمع الدولي أن العرب قدموا كل ما بوسعهم لإنهاء هذه القضية التي ظلت المهددة الرئيس للأمن الإقليمي والدولي.

لكن السؤال هو: هل تستطيع إدارة الرئيس أوباما «المغادِرة» أن تجمع إرادة دولية تقر هذه المبادئ وتصوت لصالحها؟ المنطق يقول غير ذلك، فلا أحد يريد أن يعطي هذه الإدارة «المدبرة» شيئاً كهذا بلا ثمن. الدول – روسيا، الصين، اليابان، المجموعة اللاتينية والأفريقية - تتابع حركة واتجاهات الرئيس «القادم» ولم يعد يهمها ماذا يقول «المغادر»، وإذا كان لديها ما «تساوم» عليه فستدّخره إلى أن يأتي «المفاوض» ترامب ليكون ما تقدمه له وزن وثمن في تبادل المصالح.

والخلاصة: أن المبادرة جاءت في الوقت «الضائع» وأن أوباما لم يترك رصيداً إيجابياً في الذاكرة العربية.

* نقلا عن "الحياة"