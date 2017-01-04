نصر المهزومين الأماجد

انتقلنا يوم الأحد الماضي إلى سنة جديدة.. ما أسرع الأيام.. لو انتقلنا إلى عام 2030 ونظرنا إلى الخلف سنرى عام 2016 زمنا خاملا تحول بدرجات متفاوتة إلى كلمات وأرقام، وحتى الذين ودعونا فيه انضموا إلى برودة من سبقهم على الموت من آلاف السنين.. عندما أعود إلى لحظة اقتحام صدام حسين دولة الكويت أغسطس 1990 وأقارن بين مشاعري الآن وبين مشاعري حينذاك أصاب بالذهول.. أصبح ذلك الحدث الجلل باردا.. غابت عن ذاكرتي تلك الفواجع التي عشتها وانفعلت بها يوما من الأيام، أصبح معزولا، تلفت مكوناته التي تولد منها، العروبة والوحدة والقضية الفلسطينية والاستعمار والاتحاد السوفييتي.

لم تمض على أحداث حلب أسابيع، بيد أننا بدأنا نتعود على هذه المدينة المنكوبة.. قريبا ستنطفئ الحرارة التي تغذيها بالحياة وتنتقل إلى أماكن أخرى في سورية وفي غيرها.. العالم لا يكف عن إنتاج الأحداث المدمرة التي تحرك التاريخ.

ما الذي تعرفه عن ألمانيا الآن.. عملاق اقتصادي.. زعيمة أوروبا بلا منازع، إذا قدر لك أن تسير في شوارعها سترى النهضة التي تتمناها لبلادك.. أقترح عليك أن تشاهد أفلام ألمانيا بعد الحرب الثانية على اليوتيوب لترى حقيقة الحرب.

أثناء تلك الحرب وبعد الاستسلام تعرض الألمان إلى أبشع أنواع الدمار والإذلال والانهيار.. انتهى من بقي منهم حيا (نساء وأطفال) يعيش بلا ماء ولا كهرباء وبين الأنقاض.. صاروا يصطادون الفئران لإطعام أنفسهم وأطفالهم، تعرضت نساؤهم للاغتصاب المذل، صاروا تحت رحمة أعدائهم كممتلكات.. سحقت ألمانيا.

في يوم من أيام الأربعينيات من القرن العشرين تسلل أسطول بحري ياباني عظيم وانقض على زهرة الأسطول الأميركي البحري الراسي آنذاك في ميناء بيرل هاربر ودمره.. وبعد أربع سنوات طاحنة على مدى شرق الكرة الأرضية حلقت طائرات أميركية وألقت بالقنبلة التي مسحت مدينة هيروشيما اليابانية الصناعية، وفي اليوم التالي جاءت قنبلة أخرى وألحقت بها مدينة ناجازاكي.. لم يعد أمام اليابانيين سوى خيار الاستسلام أو الفناء عن بكرة أبيهم. أعلن اليابانيون الاستسلام دون قيد أو شرط (باصمين) على الأوراق التي صاغها الأميركان دون عناء قراءتها.

مضت الأيام.. ابتلع المهزومون مرارتهم، ولكنهم لم يبددوا وقتهم في التفكير في الانتقام.. انكبوا على بناء أوطانهم ومراجعة أسباب الحرب لمنع حدوثها مرة أخرى.. اليوم يمكن القول انتصر المهزومون على المنتصرين بالسلام والعقل والإيمان بالحياة لا بالكراهية وروح الانتقام.. كل عام وأنتم بخير.

* نقلا عن "الرياض"