هذه أبرز صور المسجد الحرام في 2016

صور عدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للمسجد الحرام، لكن هنالك بعضها تميز وحصل على انتشار كبير وتفاعل لافت في 2016، تحصرها "العربية نت":

9 يناير، 2016: استبدال رخام الشاذروان للكعبة: أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه تم الانتهاء من أعمال استبدال رخام الشاذروان للكعبة المشرفة وجدار الحطيم. وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إنه تم استبدال 46 قطعة من بلاط الحطيم، منها 22 علوي، و24 للجدار.

11 مارس، 2016: مظلات تزين ساحات المسجد الحرام: بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في تركيب مظلات عملاقة في ساحات المسجد الحرام الشمالية تعد الأكبر من نوعها في العالم.

14 مايو، 2016: إزالة جسر المطاف المؤقت: أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن الانتهاء من الأعمال المتعلقة بإزالة جسر المطاف المؤقت من خلال ثماني مراحل، كان الأولوية منها في إزالة الحلقة الرئيسية للجسر ومن ثم الجسور الأربعة المؤدية إليها.

إسدال ثوب كسوة الكعبة

10 أكتوبر، 2016: كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على "تويتر" عن إسدال ثوب كسوة الكعبة بالحرم المكي بعد الانتهاء من موسم الحج ومغادرة الحجاج لبلدانهم. يذكر أن الرئاسة العامة رفعت ثوب الكعبة المشرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة 1437هـ، بهدف حماية الجزء السفلي للثوب من الاحتكاك والتعلق به، وإعاقة الطواف أثناء الازدحام، خصوصاً في أوقات الذروة.

حلبية ذهبية جديدة للكعبة

16 أكتوبر، 2016: كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تركيب حلية ذهبية جديدة على الركن اليماني والحجر الأسود والميزاب بالكعبة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وتم خلاله تركيب الحلية الذهبية الجديدة (نصف دائرة) على الركن اليماني.

22 أكتوبر، 2016: صورة عجيبة في الحرم المكي: أثارت صورة للكعبة وهي محاطة كالعادة بأناس يطوفون، لكن هذه المرة على شكل علامة قلب نابض بالعبادة، إعجاب الكثيرين ولاقت رواجاً واسعاً في شبكات التواصل الاجتماعي.

غسل الكعبة: 17 أكتوبر، 2016، قام مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، بغسل الكعبة المشرفة، من الداخل وتدليك حيطانها بقطع القماش المبللة بماء زمزم الممزوج بدهن الورد. ويفتح باب الكعبة الشريفة بعد صلاة الفجر بساعة في يوم غسلها، حيث يدخل الملك أو من ينوبه إلى داخل الكعبة ويصلي ركعتين داخلها في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتم غسل جدار الكعبة من الداخل بـ45 لترا من ماء زمزم، و50 تولة من الورد الطائفي والعود الكمبودي الفاخر، باستخدام قطع قماش مبللة بماء زمزم الممزوج بدهن الورد. وبعد الانتهاء من مراسم الغسل التي تستمر من ساعة إلى ساعة ونصف، يطوف أمير منطقة مكة المكرمة بالكعبة الشريفة.

قناة خاصة بالفارسية: 11 سبتمبر، 2016: أطلقت وزارة الإعلام السعودية قناة خاصة ناطقة باللغة الفارسية لتقديم الإرشاد والتوعية الدينية طيلة فترة الحج للإيرانيين. القناة نقلت كل الصلوات من المسجد الحرام، وبثت برامجها عبر 4 أقمار صناعية هي "عرب سات" و"نايل سات" و"هوت بيرد" و"ياه سات"، فضلاً عن الموجة الإذاعية "إف إم".

شحن الجوال في الحرم: 7 سبتمبر، 2016: فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة الشحن الكهربائي للهواتف النقالة في المسجد الحرام. لكل لوحة ثمانية مخارج متنوعة تتلاءم مع أنواع الهواتف المحمولة. ويعمل الجهاز أوتوماتيكياً، ويمكن تثبيت الجهاز بطريقتين مختلفتين، وهي التعليق على الحائط، والوقوف طولياً "استاند"، وهي مزودة بشاشة عرض بإضاءة LED توضح كيفية عمل الخدمة واستخدامها.

مغني الراب الحاج: 13 سبتمبر، 2016: تداول ناشطون صوراً لمغني الراب الأميركي، كيفن غيتس، وهو يجهش بالبكاء متأثراً أثناء تقبيله الحجر الأسود.

رجل الأمن الذي حمل حاجة مسنة: 14 سبتمبر 2016: يواصل رجال الأمن السعوديون أداء مهامهم بإخلاص، ومساعدة ضيوف الرحمن على أداء مناسك الحج. فقد التقطت صورة رجل أمن سعودياً يحمل حاجّة كبيرة في السن لتتمكن من أداء شعائر الحج بيسر وسهولة.

10 يونيو، 2016: أول جمعة في رمضان: فيها دعا إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الجميع إلى الاجتهاد في رمضان والمبادرة إلى فعل الطاعات والإكثار من الذكر والترتيل والصدقة والاستغفار والتوبة والنفقة.

16 يونيو، 2016: مشهد روحاني رصدته عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال غروب الشمس في المسجد الحرام. فالمعتمرون والزوار والصائمون يؤمّون البيت العتيق للإفطار بين جنباته عند أذان المغرب والصلاة، حيث ينعم ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزوار في ساحات المسجد الحرام بالراحة والاطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة.

2 يوليو، 2016: على ارتفاع 2500 متر، بدأت رحلة "العربية.نت" مع طيران الأمن السعودي فوق #المسجد_الحرام ليلة الـ27 من #رمضان لترصد بعدستها الكعبة المشرفة وملايين الزوار والمعتمرين تغشاهم الروحانية.