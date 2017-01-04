السعودية..الطيران المدني يفند خبر تعرض طائرته لخلل فني

نفى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي باسم السلوم، وجود خلل فني تعرضت له طائرة سعودية متجهة من محافظة بيشة إلى مطار الطائف، اليوم الأربعاء.

وقال السلوم لـ"العربية.نت": "أستطيع التأكيد على عدم وجود أي طائرة تعرضت لأي خلل، أو حتى قامت بالإبلاغ عن وجود مشكلة فيها، خط سير الملاحة يفيد بسير العمليات بشكل سليم".

لكن السلوم، أوضح أنه قد يكون أحد المسافرين الذين يجلسون في المطار أو بأحد الأماكن القريبة قام بإطلاق جهاز "استغاثة شخصي" بالخطأ، ما أدى إلى وصول بلاغ بإحداثيات الجهاز المتواجد في المطار إلى مركز البحث والإنقاذ (911) الذي قام بدوره بإبلاغ الهيئة العامة للطيران المدني لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا المجال.

ودعا السلوم إلى توخي الحذر في نشر هكذا أخبار، والتأكد من صحتها من المصادر الرسمية.

وكانت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي أفادت بتعرض طائرة مدنية سعودية لـ"خلل"، وأشارت هذه المواقع إلى أن الطائرة كانت في رحلة داخلية، وطلب قائدها الهبوط في مطار الطائف اضطرارياً وفقاً للبلاغ.