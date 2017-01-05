تلقى حلوى كهدية.. فأرجعها وتبرع بقيمتها للفقراء

أقدم مواطن سعودي على إعادة علبة حلوى أهدتها سيدة لزوجته بمناسبة إنجابها مولوداً جديداً، مبيناً أنه اشترى بقيمتها سلعا تموينية لعائلة فقيرة تحتاج إلى الدعم.

وسجّل المواطن مقطع فيديو، دون إظهار وجهه، بيّن فيه المواد الغذائية التي اشتراها بقيمة الحلوى، داعياً النساء عامةً للتبرع بقيمة حلوى أو هدايا المناسبات لصالح الأسر الفقيرة والتي تحتاج إلى دعم.

وقال المواطن: "ترون، هذه الأغراض التي بالسلة بها 10 كيلو أرز وزيت ومعجون طماطم وبهارات ودجاجة. وتكلفتها 130 ريالاً".

وأضاف: "كيف أتينا بهذه الأموال؟ هناك سيدة جاءت لزيارتنا وأهدتنا صينية حلويات كهدية للمولود"، في إشارة لابنه. وتابع: "فقمنا بإرجاع الحلويات إلى المحل وأخذنا ثمنها واشترينا بالأموال هذه السلع لنذهب بها إلى عائلة فقيرة جداً وتحتاج لهذه السلع، وستكفيها على الأقل لمدة أسبوعين، وهذا كصدقة للمولود وأمه وصاحبة الحلوى".