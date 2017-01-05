نقل 4 معتقلين من غوانتانامو إلى السعودية خلال 24 ساعة

أعلن مسؤولان أميركيان أن الولايات المتحدة ستنقل أربعة سجناء من معتقل غوانتانامو إلى السعودية في الساعات الـ24 القادمة، وفق وكالة رويترز.

ويأتي هذا في إطار مسعى أخير من جانب الرئيس، باراك أوباما، لتقليص عدد السجناء في المعتقل على الرغم من ضغوط الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، لوقف عمليات الإفراج.

كما ستكون هذه الدفعة الأولى من السجناء الذين يتم نقلهم ضمن مساعي أوباما لإرسال ما يصل إلى 19 سجيناً إلى أربع دول على الأقل، بينها إيطاليا وعمان والإمارات العربية المتحدة قبل تنصيب ترمب في 20 كانون الثاني/يناير.

وإذا جرت عمليات نقل المعتقلين الأخيرة بحسب الخطة، فإن نحو 40 سجيناً سيبقون في غوانتانامو على الرغم من تعهد أوباما بإغلاق المعتقل المثير للجدل الموجود في قاعدة خليج غوانتانامو الأميركية في كوبا.