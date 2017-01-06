القبض على حارس أمن قتل زميله بسكّين

أقدم مواطن على قتل حارس أمن أحد المجمعات بمحافظة الخبر، طعناً بسكّين، وذلك إثر خلاف نشب بينهما، فيما تمكنت الشرطة من القبض على الجاني.

بدوره، صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة محافظة الخبر تلقت، عند السادسة من صباح الجمعة، بلاغاً من مواطن خمسيني يعمل مشرفا لشركة حراسات أمنية مخبراً عن عثوره على زميله الثلاثيني المكلف بحراسة إحدى المراكز التجارية بمحافظة الخبر متوفى وملقى على الأرض.

وقال الرقيطي إن المختصين بالشرطة باشروا على الفور إجراءات الضبط الجنائي للحادثة. وقد توصلت الإجراءات والتحريات الأولية إلى تورط زميل المجني عليه وهو مواطن عشريني في مقتله بواسطة سكين كانت بحوزته، مؤكداً القبض على المجني وإيقافه تمهيداً لإحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والادعاء العام.