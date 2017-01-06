"العربية" ترصد عملية استباقية ضد الحوثيين

رصدت كاميرا قناة "العربية"، على الحدود اليمنية، استهداف مدفعية القوات السعودية، لآليات ومعاقل الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع علي صالح قبالة جازان، حيث تمارس الميليشيات انتهاكات بحق سكان المناطق الحدودية.

وأفاد مراسل "العربية" أن القوات السعودية نفذت عمليات عسكرية استباقية ضد عناصر الميليشيات، عندما حاولوا الاقتراب من الحدود السعودية، لإطلاق قذائف على المحافظات الحدودية السعودية.

واستطاعت القوات السعودية، في العملية، تدمير آليات عسكرية وقتل ما لا يقل عن 12 عنصراً من الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح.

وشاركت فصائل عسكرية عدة من وحدات المظليين والمدفعيات، كما قاذفات الهاون في هذه العملية، ونجحت في التصدي للميليشيات.