العربية.نت تنشر تفاصيل وصورا حصرية لـ"إرهابيي الياسمين"

كشف شهود عيان التقتهم "العربية.نت" في حي الياسمين بالرياض الذي شهد عملية أمنية انتهت بمقتل إرهابيين اثنين فجر السبت، عن تفاصيل جديدة حول ما جرى. وأوضح شاهد عيان أن الاشتباكات وقعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، حيث حاصرت القوات الأمنية المنزل الذي يوجد فيه الإرهابيان قبيل صلاة الفجر، وبدأت الاشتباكات معهما بعد رفضهما الاستسلام ومبادرتهما إلى إطلاق النار على الأمن بعد صلاة الفجر مباشرةً.

وبحسب شاهد عيان، فإن البيت كانت تسكنه عائلة على حد علمه، قبل أن يتفاجأ اليوم بإطلاق النار، وأضاف: "بدأت المواجهات بعد الفجر مباشرة، وبيتي يقع خلف الشارع المقابل لمنزل الإرهابيين، ولاحظت قفزهما من المنزل المقابل لمنزلي وتوجههما إلى أرض فضاء وبحوزتهما سلاح كلاشنكوف وحزام ناسف (كما يظهر في الصورة التي حصلت عليها "العربية.نت")".

وأضاف الشاهد: "قفزا إلى منزل جاري، ثم حصلت المواجهة بينهما وبين الجهات الأمنية في الشارع الخلفي".

وقال شاهد عيان آخر إنه لم يستطع الذهاب لصلاة الفجر في المسجد بعد أن تم منعه من الجهات الأمنية قبل وقوع الاشتباكات حرصاً على سلامته، حيث لاحظ التطويق الأمني الكامل للحي. وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة لحظة اشتباك رجال الأمن مع الإرهابيين بعد ابتعادهما عن المنزل الذي كانا يقطنان فيه.

وبحسب سكان الحي، لم تظهر من المنزل أي تحركات مريبة خلال الفترة الماضية، إلا أن أحدهم قال: "لاحظت وجود سيارة من نوع (جمس) سوداء اللون تأتي لهذا البيت في كل شهر مرة، وتبين أنهم يمدون الإرهابيين بالمؤن بشكلٍ شهري".

ولم تستغرق لحظات الاشتباك مع الإرهابيين طويلاً، حتى تمت الإطاحة بهما بنجاح قبل أن يتمكنا من تفجير نفسيهما بالأحزمة الناسفة التي كانا يرتديانها. هذا وتظهر الصور التي تم التقاطها من الداخل المؤن التي كانا يستخدمانها من طعام وفرش وغيرها.