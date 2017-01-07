تعرف على معتقلي غوانتانامو الذين وصلوا إلى السعودية

وصل المعتقلون الأربعة إلى السعودية، الخميس، بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استقبال 4 يمنيين يقيم ذووهم في السعودية.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه "إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 9/7/1237 بشأن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على طلب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، باستضافة 9 مواطنين يمنيين من الموقوفين بمعتقل غوانتانامو، والذين سبق أن تقدم ذووهم المقيمون بالمملكة بالتماس لاستضافتهم بالمملكة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن الشقيق، ووصولهم إلى المملكة يوم السبت 9/7/1437، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستضافة أربعة موقوفين يمنيين آخرين من معتقل غوانتانامو ويقيم ذووهم بالمملكة"، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن اليمنيين الذين وصلوا للسعودية، هم: محمد رجب صادق أبو غانم، وسالم أحمد هادي بن كناد، وعبدالله يحيى يوسف الشبلي، ومحمد علي عبدالله باوزير. كما أكد البيان أنه "تم إبلاغ ذويهم بوصولهم إلى المملكة، وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم"، مبيناً أنه "سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة والتي تشمل استفادتهم من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية".