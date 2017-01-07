"العربية" توثق عملية عسكرية ضد الحوثيين قبالة الطوال

وثقت قناة "العربية" اللحظات الأولى للعملية العسكرية التي نفذتها القوات السعودية على معاقل للميليشيات الحوثية قبالة الطوال في ساعات الصباح الأولى اليوم السبت.

وأفاد مراسل "العربية" بأن القوات السعودية تعاملت، عبر الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، مع مجموعة من ميليشيات الحوثي وحرس المخلوع صالح على الحدود اليمنية، فيما ردت مدفعيات القوات السعودية على مصادر قذائف أطلقتها الميليشيات على الحدود السعودية دون وقوع إصابات.

وأفاد المراسل بأن طيران التحالف ساند تلك العمليات العسكرية بقصفه مخازن ومعاقل وإمدادات تابعة للميليشيات في حرض اليمنية.

وأفادت مصادر أنه قُتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي وحرس المخلوع صالح فيما أصيب العشرات منهم.