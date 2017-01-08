الإنجازات والاستقرار وذكرى البيعة

نحتفل هذه الأيام بالذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

استطاع الملك سلمان في فترة زمنية قصيرة تحقيق إنجازات عظيمة على الأرض في مختلف المجالات فهو ملك الحزم والعزم، وكذلك الامن والاستقرار الذي تتميز به المملكة التي شهدت إطلاق برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

ولم تتوقف عند مرحلة الإطلاق وان تكون مجرد دعاية للمرحلة ولكن ملك الحزم والعزم اتخذ إجراءات تنفيذية على الارض لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني بدأت بإعادة هيكلة كافة وزارات وهيئات ومؤسسات المجموعة الاقتصادية لتوحيد الأداء، وبدأت هذه الجهات تتحرك وفقا للتوجه الاصلاحي الجديد الذي تقوده المملكة، وصاحب ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذية تسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة مداخيل الدولة غير النفطية لتنفيذ السياسة الجديدة التي تقوم على أن النفط أحد مصادر الدخل وليس المصدر الرئيسي والوحيد للدخل في المملكة.

هذه التحركات تتطلب بعض الوقت وستظهر نتائجها الإيجابية على المواطن من خلال توفر الآلاف من فرص العمل فضلا عن تولد مشروعات لوجستية كبيرة تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويكون القطاع الخاص المحرك الرئيس لعجلة التنمية في البلاد والدولة صاحبة الإشراف والمتابعة والتوجيه وتطبيق الأنظمة.. فتقدم المملكة اقتصاديًا سينعكس على كافة القطاعات الاخرى مما يعطيها المزيد من القوة والاهتمام في مختلف المجالات الاخرى على الصعيدين المحلي والدولي.

ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتحركون وفق رؤية واضحة المعالم تهدف الى احداث إصلاح حقيقي في الاقتصاد في ظل ما تشهده مختلف دول العالم من أزمات اقتصادية كبرى، والمملكة تسعى الى تجاوز وتفويت الفرصة على أي أزمات وفق استراتيجية تطبقها على أرض الواقع.

نقلاً عن "المدينة"