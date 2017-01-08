بعد عملية "الياسمين".. مكافآت ضخمة للبحث عن 3 مطلوبين

نجحت قوات الأمن السعودي بتقليص قائمة المطلوبين أمنياً الصادرة قبل نحو عام ونصف العام، حيث سجلت أمس مقتل المطلوبين "السادس والسابع"، ليتبقى ثلاثة فقط من القائمة التي تضم "10" إرهابيين.

وضمت القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية خلال وقت سابق، أسماء إرهابيين قُتل منهم "7" مطلوبين، كان آخرهم، "طايع الصيعري، وطلال الصاعدي".

وكانت الجهات الأمنية، قلصت القائمة على فترات، وكان من أبرز المطلوبين الذين تم القضاء عليهم، "سعيد الشهري"، المشارك في عملية مسجد الطوارئ في عسير، وكذلك "عبدالعزيز الشهري، وعقاب العتيبي، ومبارك الدوسري، ومحمد العنزي"، ثم لحق بهم المطلوبان "طلال الصاعدي وطايع الصيعري"، في عملية أمنية قصمت ظهر الإرهاب، أمس السبت، في حي الياسمين بالرياض.

وتبقى في القائمة، "3" أسماء لإرهابيين لا تزال الجهات الأمنية تكثف البحث عنهم، وهم، "عبدالله الشهري، وماجد الشهري، ومطيع الصيعري"، شقيق الإرهابي الذي تم القضاء عليه في حي الياسمين.

وأعلنت وزارة الداخلية عن مليون ريال مكافأة لمن يدلي بأي معلومات عن إرهابي مطلوب، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين ريال في إحباط عملية إرهابية.