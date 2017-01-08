حساب المواطن والأسئلة الحائرة!

أجاب الدليل الإرشادي الذي نشرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم أمس على العديد من الأسئلة الحائرة التي دارت في أذهان المواطنين منذ الإعلان عن فكرة «حساب المواطن»، وهو دليل كتب بعناية وسهولة يشكر عليها القائمون عليه!

وكنت أرجو أن يتم الإعلان عن كل تفاصيل البرنامج مبكرا لقطع الطريق على مروجي الإشاعات ومختلقي المعلومات التي تربك المجتمع في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يجد المواطن كل الإجابات عن الأسئلة التي تشغل باله، وتؤثر على خطط وحسابات ومصاريف وإنفاق وميزانية أسرته!

ورغم تغطية الدليل للكثير من النقاط التي أثارت التساؤلات، إلا أن هناك أسئلة حائرة ما زالت بحاجة للإجابة والتوضيح، على سبيل المثال: هل سيتم احتساب الأقساط الشهرية للقروض ضمن مستوى الدخل أم ستطرح منه؟! وبالنسبة للطالبات هل ستدخل المكافآت الجامعية ضمن مجموع دخل الأسرة؟! وهل يشمل البرنامج المواطنين المقيمين في الخارج؟!

لقد كان مهما توضيح التفاصيل المعلنة وآلية عمل البرنامج وقدرته على التعاطي بمرونة وسلاسة وكفاءة ودقة وخصوصية مع البيانات الهائلة لملايين المواطنين، وكيف سيتم التحديث الشهري للبيانات المالية للمسجلين والتعاطي مع التغيرات في مستوى الدخل؟!

نقلاً عن "عكاظ"