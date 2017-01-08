شاب سعودي "معلم شاورما": "الشغل مو عيب"

من شارع النجاح بالأحساء، كتب شاب سعودي قصته وجعل منها عنواناً عريضاً لمقولة "الشغل مو عيب". معلم الشاورما، مرتضى المسيليم لم يتجاوز الثامنة عشرة، وقف أمام سيخ الشاورما، متحدياً العادات والتقاليد، فوقف ثماني ساعات للعمل، لتقديم خبز ممزوج بالدجاج المشوي لزبائنه القادمين خصيصاً له، حيث انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له وهو يقوم بإعداد الوجبة الساخنة، مشيدين بهمته وحرصه.

وأوضح "المسيليم" لـ"العربية.نت" أنه يقوم يومياً بإعداد سيخ الدجاج لمدة ساعة كاملة بين التقطيع وتحضير توابل الدجاج، والإعداد التام للسيخ، كي يقدم طعاماً مختلفاً متميزاً فيها: "أعمل في هذه المهنة التي أحبها منذ 4 سنوات، حين امتهنت العمل بتقديم الشاورما ولي زبائني، قد يكون لأني سعودي رغم أن مردودها ليس عالياً".

ونوه المسيليم بأن العمل ليس عيباً، وهذه قاعدة تعلمتها من والدي، فلذلك لا أريد الاعتماد عليه، وإنما أساعده في القيام بمهام عائلتي، مشيراً إلى أن اثنين من إخوته كذلك يعملون في المطعم، منهم من يقوم بإعداد العصائر والطبخ ويحلمون بإنشاء مطعم خاص بهم في المستقبل.