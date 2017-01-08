صحف عالمية تشيد ببطولة رجل أمن سعودي

أوردت صحف عالمية خبر العملية الأمنية، التي قضت على إرهابيين من تنظيم داعش في حي الياسمين بالرياض، منوهةً بالدور الذي لعبه رجال الأمن وخبرتهم في عملية القضاء على أخطر إرهابي يزود التنظيم المتطرف بالأحزمة الناسفة ويقوم بصنعها.

"ديلي ميل" البريطانية، وصفت الحدث بالدراماتيكي، وقالت إن الكمين الذي وضعه رجال الأمن السعودي للإرهابيين "محكم"، وتحدثت عن العريف، جبران عواجي، الذي تمكن من إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة بمسدس، واصفة إياه بالبطل الذي يتعافى من إصابته الآن.

وقتلت قوات الأمن السعودي إرهابيين اثنين في عملية أمنية بحي الياسمين شمال العاصمة. وكانت الأجهزة الأمنية قد توفرت لديها معلومات عن تواجد مطلوبين خطيرين، يحملون أسلحة وأحزمة ناسفة، بأحد المنازل شمال الرياض، وحاصرت الموقع منذ ساعات الصباح. وعندما طالبت قوات الأمن المسلحين بتسليم أنفسهم، بادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، ما استدعى الرد بالمثل ومقتل اثنين.