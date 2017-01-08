هكذا وثقت سعودية مقتل إرهابيي الياسمين من نافذة منزلها

في مقطع قصير مدته 40 ثانية، وثقت سيدة سعودية من نافذة منزلها مقتل المطلوبين أمنيا أمام منزلها في حي الياسمين الذي شهد محاصرة المطلوبين والقضاء عليهما بفترة وجيزة.

ونقلت السيدة السعودية التي تصور عبر النافذة وبقربها أبناؤها كل ما دار في الحدث عبر كاميرا جوالها، وهي تعلق بخوف شديد وقلق على هجوم الإرهابيين، قبل أن تؤكد مقتلهما على يد رجال الأمن.

ورغم طلقات النار التي كانت تسمعها في المقطع الذي تم تناوله على نطاق واسع في مواقع التواصل، إلا أنها بقيت أمام نافذة منزلها وهي تسجل تلك اللقطات الحاسمة في صراع الخير والشر.

المقطع نفسه، شهد بطولة رجل الأمن في مواجهة الإرهابيين أمام سيارته العسكرية وهو يقوم بالقضاء عليهما ويقتلهما في شجاعة غير مستغربة كما هو الحال في كل مواجهات الإرهاب التي شهدتها السعودية.

ويسجل مغردون للسيدة السعودية الفضل في نقل الحدث وبطولة رجل الأمن الذي تم الاحتفاء به بشكلٍ كبير. مواطن آخر قام كذلك بعملية توثيق عبر نافذة منزله لتحركات الإرهابيين وتبليغ رجال الأمن بكافة تحركاتهما بعد أن تم تصويرهما وهم يتسلقان أحد المنازل القريبة من منزله.

وتحولت اللقطات التي صورها العوفي والمطلوبان يحاولان تسلق السور القريب من منزله، وتوثيق السيدة السعودية لقتلهما، إلى صور نصر وفرح وثقة وثقها السعوديون في حربهم ضد الإرهاب.

وأوضح ملتقط الصور، مساعد العوفي، لـ"العربية.نت" أنه سجل مقطعا لهروب الإرهابيين من موقع إلى آخر وهما يتسلقان سور أحد المنازل القريبة من منزله، ليقوم بدوره بإبلاغ الجهات الأمنية في الموقع.

ووصف العوفي، لحظات وقت التصوير بالعصيبة، خصوصاً أن الإرهابيين تنقلا داخل الحي السكني ليتم حصارهما والقضاء عليهما بفترة وجيزة في تفاعل من الجهات الأمنية واستنفار كبير.