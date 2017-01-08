"قناص الحوثي".. اعتذر لأهله وهذه وصيته قبل استشهاده!

أحداث عاشها الشهيد، نايف فرحان الحربي، قبل استشهاده، الأربعاء الماضي، وهو يحول من قطاع لقطاع للمشاركة تطوعاً مع زملائه في الحد الجنوبي.

انضم نايف الحربي للشرطة العسكرية قبل نحو 9 سنوات، وطوّر من مهاراته العسكرية في "القنص"، والتي لم يكن يحتاجها أثناء عمله في الشرطة العسكرية، فطلب هو وزميله محمد الجابري الانضمام للواء الرابع في الخطوط الأمامية، ورغبته قوبلت بترحيب من قائد اللواء.

بدأ الحربي في الخط الأمامي كـ "قناص" في أحد الجبال المطلة على مواقع الحوثيين ليحمي زملاءه في الخطوط الأمامية من أي تحرك معادٍ.

وفي أكتوبر الماضي أصيب عندما كان يحاول إنقاذ زميله الذي تعرض لإصابة بالغة في الموقع ليصاب هو الآخر، ويتم علاجه، لكن خلال شهر عاد للموقع من جديد.

لم يكتفِ الحربي بهذا فحسب، طالباً للمرة الثانية تجديد تكليفه للبقاء في موقعه كـ "قناص" بعد أن انتهى التكليف له من قبل قائد اللواء الرابع، لتتم الموافقة على طلبه ويعود من جديد إلى نقطة تمركزه، حيث أخطر المواقع في الحد الجنوبي.

أسبوع حاسم

تحدث غازي الحربي المتواجد في الحد الجنوبي، لاستكمال استلام جثمان شقيقه الشهيد هناك عن الأسبوع الأخير في حياة الحربي.

غازي الذي يعمل مدير مدرسة في الرياض، أوضح أن شقيقه كان متواجداً في مطار أبها، وقد أوصله أحد زملائه للذهاب للرياض في إجازة قصيرة. عند وصول الشهيد إلى المطار تم إبلاغه بوجود عملية في اليوم التالي. نايف توقف في المطار وقد ألغى إجازته وعاد مع زميله الذي أوصله المطار.

عاد الحربي لموقعه معتذراً لأهله الذين كانوا يترقبون عودته، وكان ذلك الاعتذار الأخير، فخلال عودتهم للمواقع المتقدمة، تم قصف العربة بصاروخ حراري استشهد بسببه مع أحد زملائه، فيما أصيب جنديان آخران له.

وصيته لصديقه

فجر الأربعاء أرسل وصيته لصديقه سلمان الدوسري، وهو يلتف من خلف العدو ويوصيه بنشر خبر استشهاده ليكون فخراً لابنتيه، "شوق 4 سنوات وحنين 6 أشهر" في شهادته وبطولته لتعوضهما تلك البطولة عن وجوده معهما.

الوصية التي التزم بتنفيذها صديقه سلمان الدوسري ونشر خبر استشهاده صباح يوم الأربعاء الماضي (يوم استشهاده)، خلال عملية التفاف خلف خطوط العدو في عملية عسكرية خطرة.

غازي الحربي، شقيق الشهيد، وصف خبر استشهاد شقيقه بالصعب، لكنه أيضاً خبر "بطولة وفداء" كانت تجري بدم الشهيد، بعد أن رفض كافة المغريات وطلب العودة دوماً للخطوط الأمامية مشاركاً زملاءه حمل السلاح.

غازي أشار إلى أن الاستقبال الذي وجده من زملائه في المواقع من زملاء الشهيد خفف مصابه، كما أن لجنة الشهداء تقوم بعمل كبير مع أسر الشهداء في تلك المواقع لتسهيل مهامهم.

آخر ما قاله عن نجران

وكتب الشهيد نايف فرحان الحربي أحد المقالات عن نجران، قال فيها "نجران عليكِ السلام لن ينجسك كلاب الليل بأصواتهم هنالك رجال وقفوا على حدودك يريدون الموت من أجل الدفاع عن دينهم ووطنهم، هنيئاً لمن فاز بالشهادة والفخر لمن شرف بالإصابة على أرضك".

وأضاف "لم نخف ولم نركع بحياتنا إلا لخالقنا رب العباد، فليهذي من يهذي بتويتر وليذهب إلى جهنم بإذن الله من أراد المساس بعقيدتنا وأرضنا".

وتابع: "لم أترك أهلي في وسط المملكة لكي أتنزه في جنوبها، بل جئت أدافع وأقاتل عن كل شبر من بلاد الحرمين ولي الفخر أن أستشهد في أرضها ولي في أهالي نجران أهل وأخوة فلي الشرف أن أقف مدافعاً عنهم وعن نجران التاريخ نجران التي عرفتها منذ سنتين ونزفت الدماء على أرضها نعم نعم نجران عليكِ السلام".