4 اتفاقيات تعاون بين السعودية والنيجر

وقّعت السعودية والنيجر، اليوم الأحد، ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم في عدة مجالات، أحدها الجانب الأمني. جاء التوقيع في أعقاب جلسة مباحثات رسمية، عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، مع رئيس النيجر محمدو إيسوفو.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنه "جرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في المنطقة".

وعقب جلسة المباحثات، قلّد الملك سلمان، رئيس النيجر، قلادة "الملك عبدالعزيز"، تقديراً له. بعد ذلك جرى التوقيع على ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم بين البلدين، اشتملت على اتفاقية تعاون أمني، وتوقيع مشروع اتفاقية بناء وتجهيز مدارس ابتدائية في جميع الأقاليم بجمهورية النيجر، ومشروع اتفاقية سد كنداجي، ومذكرة تفاهم خاصة بالمرحلة الخامسة للبرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية.