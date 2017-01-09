مجلس الوزراء السعودي يثني على جهود رجال الأمن

أشاد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، في الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على جهود الجهات الأمنية وما تحققه من إنجازات من خلال محاربة الإرهاب وملاحقة عناصره والقضاء عليهم، والذود بكل بسالة عن حمى الوطن، ودحر المعتدين، وإحباط أي محاولة تستهدف أمن البلاد واستقراره.

كما عبر المجلس عن إدانة المملكة للهجوم المسلح على أحد السجون بمملكة البحرين، والذي أسفر عن مقتل جندي، مجدداً التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين ضد الإرهاب والتطرف، وكل ما يخل بأرضها وسلامة شعبها.