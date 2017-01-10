السعودية.. القبض على عصابة امتهنت سلب كبار السن

أعلنت شرطة منطقة عسير القبض على عصابة تضم 14 وافداً، تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 65 عاماً، بينهم امرأة في العقد الثالث من العمر يمنية الجنسية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة عسير، الرائد زيد القحطاني، لـ"العربية.نت"، أن التشكيل العصابي تورّط في ارتكاب 25 جريمة نصب واحتيال على كبار السن عند الصرافات الآلية بمنطقة عسير وبعض مناطق المملكة، مشيراً إلى أن مجموع ما حصلوا عليه من عمليات النصب والاحتيال، بلغ 3 ملايين ريال.

وأضاف أنه ورد لشرطة المنطقة، خلال السنوات الماضية، بلاغات عدة من مواطنين (كبار في السن) تعرضهم لعملية نصب واحتيال عند مكائن الصراف الآلي من أشخاص يقومون بإيهام المواطنين بمساعدتهم أو تفعيل بعض الخدمات الإلكترونية، ومن ثم استبدال بطاقات الصراف بأخرى واستخدامها.

وبناء على ذلك، تم تكليف فريق عمل للشروع في جمع المعلومات اللازمة عن تلك القضايا والمتهمين وتحليلها ومتابعة عدد من المشتبه بهم والحصول على أكبر قدر من المعلومات، وذلك بإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير.

كذلك تم رصد شخص كبير في السن ومعه ثلاثة أشخاص أمام إحدى الصرافات، فتم القبض على المتهم الأساسي (يمني الجنسية)، في العقد السابع من العمر، كما تم القبض على مرافقيه من أبناء جلدته مجهولي الهوية. وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطن المذكور وبتعميم أسلوبهم الإجرامي وحصر القضايا المسجلة في شرطة المنطقة ضد مجهول بنفس الأسلوب الإجرامي وجد بأن هنالك قضايا مماثلة في بعض مناطق المملكة.

وتم القبض على 14 شخصاً من العصابة، تتراوح أعمارهم من 22 إلى 65 عاماً، بينهم امرأة في العقد الثالث من العمر يمنية الجنسية. كما تم اعترافهم بالقيام بـ25 قضية نصب واحتيال في منطقة عسير وبعض مناطق المملكة. وبلغ ما تم الاستيلاء عليه قرابة (ثلاثة ملايين) ريال.