رئيس مطوفي حجاج إيران: طهران تجاهلت دعوة ترتيبات الحج

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها خاطبت نظيراتها في دول العالم الإسلامي في بما ذلك إيران للترتيب لبعثات حج العام الحالي، لافتة إلى أن الدعوات أرسلت عبر الجهات المعنية بالحج وليس عبر وزارات الخارجية في الدول المعنية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور طلال قطب رئيس مؤسسة مطوفي حجاج إيران أن وزارة الحج والعمرة السعودية أرسلت دعوة لوفد شؤون حج ايران لمناقشة تنظيم قدوم حجاجها وإسكانهم وترتيب تنقلاتهم لكن النظام الإيراني أصر على تجاهل هذه الدعوة.

وقال قطب: "الدعوات توجه لجميع الدول الإسلامية ودول الأقليات، ويتم تحديد موعد لهم للقاء، ومن الوارد تغيير الموعد حسب الظروف الخاصة بالدولة المدعوة، وتواجه الوزارة هذا الأمر بمرونة كبيرة".

واستغرب تصريحات "الخارجية الإيرانية" بأن إيران لم تتلق هذه الدعوة، في ظل تأكيد 79 دولة تسلمها وبدء استقبال وفودها منذ مطلع الشهر الجاري.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بموسم حج هذا العام، ورفع أعداد الحجاج من الداخل والخارج، بما يتفق والضوابط المنظمة لذلك.