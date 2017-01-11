الرئيس التنفيذي لـ"هيئة الترفيه": صندوق استثماري قريباً

السينما، والحفلات الغنائية، وروزنامة هيئة الترفيه 2017، وغيرها من المحاور الأخرى كانت محور حديث "العربية.نت" مع الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه السعودية، المهندس عمرو المدني، الذي أكد أن عام 2017 سيكون عام الترفيه للسعوديين، مبيناً أن هدف الهيئة، يكمن في زيادة فرصة بقاء المواطن السعودي في المملكة، والاستمتاع ببيئة غنية بالترفيه.

لكن ماذا قال عن باقي المحاور؟

بداية، ماذا ينتظر السعوديون من هيئة الترفيه في 2017؟

يسعدني التأكيد على أن "روزنامة الترفيه"، ستطلق مع نهاية هذا الشهر (كانون الثاني/يناير). نحن في هيئة الترفيه نطلق على هذا العام "عام الترفيه". هدفنا أن نقدم منصة ترفيهية متنوعة تكون فيها فرص متنوعة يستطيع خلالها المواطن بناء قصص وذكريات سعيدة مع عائلته. يهمنا أن نبتكر محيطا اجتماعيا يتيح العيش في بيئة إيجابية وجذابة. نستهدف أيضاً المستثمر الذي سيكتسب ثقة في هذا القطاع، حيث سيُقدم له تشريعات وقوانين واضحة وشفافة وخدمة جيدة. فإذا ما انتظمت هذه العلاقة وتوازنت ينشئ لدينا قطاع اقتصادي جديد اسمه "الترفيه".

كيف تستهدف هيئة الترفيه تقليص المسافرين خارج السعودية للبحث عن الترفيه في 2017؟

هناك 52 أسبوعاً في العام الواحد، سفر الإنسان عموماً فيه مزايا استكشافية وتثقيفية وترفيهية. فما لدى الآخرين ليس لديك أيضاً. لكن إذا ما أخدنا بالاعتبار الفرص الرائعة الموجودة مع الطبيعة والبنى التحتية مع خصائص المملكة فإنها تحاكي الفرص الموجودة الذي أعد لها برامج ترفيهية متميزة فوق هذه المرافق. هدفنا زيادة فرصة بقاء المواطن السعودي في الترفيه والاستمتاع بالمملكة مع الإتاحة لبقاء فرصة السفر متى ما أحب.

لكن هيئة الترفيه أوجدت في جزء منها لإبقاء المواطن السعودية في المملكة مع حصوله على ترفيه متكامل؟

نعم، بالتأكيد هناك 80 مليار ريال تصرف خارج المملكة في القنوات الترفيهية والقطاعات السياحية المرافقة من سفر وفنادق ومطاعم، كما تقيم بعض اقتصادات الدول بشكل أو بآخر ميزانيتها على ما سوف يصرفه المواطن السعودي "السائح لديها" خلال زيارته، لذا وجدنا أن بعض البرامج التي ندرسها الآن والتي أقيمت في دول مجاورة كانت نسبة الحضور فيها من السعوديين 85%، هنا نؤكد أن مثل هكذا برامج من الممكن أن يكون متاحاً هنا في المملكة، ومن تجربتنا خلال الأشهر الماضية، نعتقد أن بعضا من هذه الفعاليات التي أقيمت في المملكة، أغنت كثيرا من العوائل السعودية عن السفر والبقاء والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع في السعودية.

هل وضعت نسبة مئوية مستهدفة من هذه الـ80 مليار التي يتم صرفها خارج المملكة؟

النسبة المئوية التي لدينا، تحدد ضمن مقياس أداء رئيسي يكون ضمن رؤية 2030. نحن نعمل الآن على وضع رحلة لهذا الرقم والمؤشرات الاقتصادية "سنوية" وأيضاً لعام 2020، ثم سيساهم في الوصول إلى الرقم الأساسي لعام 2030. نسعى لأن نرفع من صرف العائلة السعودية من دخلها على قطاع الترفيه في المملكة من 2.9% إلى 6%، وهو معدل عالمي.

هل من رقم مالي معين تستهدف هيئة الترفيه تحقيقه مع نهاية 2017؟

نحن في طور إعداد استراتيجية قطاع الترفيه، لكن لأن هيئة الترفيه تعنى بالمجتمع من اليوم الأول، فقد واصلنا العمل مع شركاء مميزين لتقديم خيارات ترفيه من اليوم الأول، لكننا لا نزال في طور التأسيس. نعد المواطنين بشفافية كاملة سنقوم بإعلانها حول أهدافنا وأرقامنا واستراتيجيتنا خلال الـ4 أشهر المقبلة.

شعرتم في نهاية 2016 بحجم مسؤولية كبيرة لنشر الترفيه بين السعوديين؟

صحيح، أحد المؤشرات الرئيسية التي سنقوم بتطويرها هو مؤشر السعادة الذي سيكون ضمن ثقافتنا وتقاليدنا، سنعمل على خيارات موسيقية وثقافية وحفلات شعرية، لكل بيئة سيكون لها خيار.

الفئة التي ستكون أكثر تركيزاً في روزنامة 2017؟

العائلة هي الركيزة الرئيسية لدينا، لكن هذا لا يعني أن ننسى الشباب الذي يكونون 60% من نسبة المجتمع السعودي. جميع الفئات ستشملها روزنامة 2017، لكن باستثناء بعض الفعاليات التي ستكون لها خصوصية محددة، كما أننا سنشهد فعاليات يكون فيها الشباب والعائلات أيضاً. وهذا شاهدناه في 2016.

أين ستكون "السعادة" في روزنامة 2017؟

مقياس السعادة يقاس بطرق مختلفة بعدة بلدان عالمية، نحن في هيئة الترفيه سنأتي بمؤشر واضح حتى عام 2020، سنقوم بالإعلان عنه بعد اختيارنا مفهوما للسعادة. بصراحة نهدف أن تجد العائلة السعودية 3 خيارات على الأقل في مدينتها تذهب إليها نهاية الأسبوع ضمن نطاق دخلها وتلبي حاجاتها.

أخذتم بعين الاعتبار مستوى الدخل للعائلة السعودية في روزنامة 2017؟

أشيع أن فعاليات الترفيه التي أتيحت في عام 2016 مرتفعة التكاليف، نحن نلوم الإعلام على استنباط بعض المعلومات غير الدقيقة وتسليط الضوء عليها. قبل فترة قمنا برعاية فعالية "حنا معك" أقيمت بمناسبة البيعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين، وحضرها نحو 40 ألف شخص مجاناً. ما أريد شرحه أن الخيارات موجودة. نقوم بدراسة سعر التذاكر وفق منهجية عالمية فهناك مزايا لكل فعالية، تتضمن المقاعد والعرض وغيرها من المزايا.

هل ستكون هناك أنشطة مجانية للمواطن السعودي خلال روزنامة 2017؟

نعم، بالتأكيد، على سبيل المثال، هنالك المهرجات المفتوحة في السعودية، كمهرجان جدة الذي سنقوم بإضافة بعد ترفيهي يحتوي على العديد من البرامج المجانية للشباب.

هناك من تساءل عن سبب تسمية امرأة واحدة فقط ضمن فريق هيئة الترفيه؟

الدكتورة لمى سليمان سيدة مهنية، بالتأكيد العدد لا يعني شيئا. فخورون جداً كوننا إحدى الجهات الحكومية التي يتنوع فيها مجلس الإدارة بهذا الشكل. ونشكر ولاة الأمر على هذه الثقة بدعم قطاع الترفيه بمنظومة عالمية ودور قيادي محلي للسيدة لمى سليمان. المرأة نصف المجتمع. وهي مشاركة ومستثمرة وجزء من المجتمع. ستكون هناك برامج مستهدفة لفئة السيدات ضمن خصوصية المجتمع السعودي، كما أن هناك برامج مستهدفة للشباب فقط أيضاً.

ستحظى مناطق على تركيز أقوى عن باقي المحافظات السعودية من قبل هيئة الترفيه؟

ستكون هنالك على الأقل مدينة في كل منطقة أو أكثر في كل محافظة من المحافظات السعودية. لكن ستكون هناك حصة أكبر في الرياض وجدة والدمام، حيث يتركز معظم السكان، لذا لا بد من تناسب الفعاليات مع الأعداد لكن نهدف للوصول إلى جميع المناطق وهذا هدف رئيسي في 2017.

كيف ترى فرص الاستثمار في الترفيه بالسعودية؟

مشاريع كبيرة مثل "سيكس فلاقز"، تحتاج إلى وقت كبير، لكنها تأخذ منحى متسارعاً أيضاً في المملكة. هنالك إقبال شديد من المستثمرين حول العالم . نحتاج لتوضيح القوانين وبيئة استثمارية خصبة. نحن ننعم بفئة شابة فتية تسعى لاستثمار أوقاتها بشكل جيد. فمثلاً سيكس فلاقز عندما خططت للقدوم للمملكة أتت لأن النموذج الاقتصادي لها ممتاز. سعداء بقدوم المستثمرين للمملكة مع ضرورة أن يكون هناك نظام يطور من التراخيص وآلية حفظ حق المستفيد بشكل أكبر وهذا دور هيئة الترفيه.

هل سنرى بنى تحتية للترفيه في 2017؟

نعمل على تهيئة مرافق والعمل على الشركاء. ونقوم على دراسة بعض الاستثمارات بالبنية التحتية ونعمل أيضاً على تأسيس صندوق استثماري خاص بالترفيه سيرى النور قريباً. وهو موضوع تحت الدراسة. فنجاح الهيئة ليس بنجاح الفعاليات فقط بل بمدى نجاح القطاع القابل للنمو.

هل من وجود أنشطة سينمائية في 2017؟

موضوع السينما، لا يزال تحت الدراسة من عدة جهات. لم يبت الأمر فيه حتى الآن. المرفق السينمائي مرفق ترفيهي يجب أن يوضع له تنظيم يساهم في نجاحه. لكن لا تنظيم له حتى الآن. وهو تحت الدراسة. ما أستطيع قوله هو إن هناك أنشطة تحت الدراسة. لكن ليست هناك أنشطة سينمائية ضمن فعاليات روزنامة 2017.

حفلات غنائية ينتظرها السعوديون في 2017؟

نعم، حفلة الفنان محمد عبده ستكون في جدة قريباً. وأخرى ستقام في الرياض وهي تحت الدراسة الآن. الحفلات الباقية للفنانين السعوديين والخليجيين ستكون ضمن الروزنامة لكن لا أستطيع تحديد عددها أو أين ستقام في المملكة.

صحة الشعار الذي انتقده الكثيرون وأثار جدلاً في المجتمع؟

لا صحة لوجود تحقيق داخل الهيئة حول شعار هيئة الترفيه. شعار الترفيه له حقوق ملكية للهيئة. هناك تشابه فقط مع شعارات أخرى. ندرك أن هناك شبها في الشعار وهو شبه كبير مع شعارات أخرى. لكن عملية تطوير الشعار تمت بمعزل عما قيل بشكل كامل.

أهم قرار ستتخذه هيئة الترفيه في 2017؟

اعتماد "الروزنامة"، لتصل إلى 13 منطقة في عام واحد.