الملك سلمان يعزي الشيخ محمد بن زايد في ضحايا قندهار

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي، العزاء لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي ضرب قندهار بأفغانستان أمس الثلاثاء وأدى لمقتل 5 ديبلوماسيين إماراتيين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر خلاله عن إدانة المملكة وشجبها للأعمال الإرهابية الشنيعة التي حدثت في قندهار ونتج عنها وفاة (5) مواطنين إماراتيين والتي تتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية.

وقد عبر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة".

وكان اعتداء إرهابي على دار ضيافة ولي قندهار مساء أمس الثلاثاء قد أودى بحياة 13 شخصاً بينهم 5 ديبلوماسيين إماراتيين، بينما نجا السفير الإماراتي من الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن.