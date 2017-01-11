ترقية استثنائية لـ 3 رجال أمن شاركوا بعملية الياسمين

وجه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمنح نوط "الشجاعة"، لجميع رجال الأمن الذين شاركوا في المهمة الأمنية التي تم تنفيذها صباح يوم السبت الماضي، بمدينة الرياض للقبض على المطلوب طايع سالم يسلم الصيعري.

كما أمر ولي العهد بترقية 3 من رجال الأمن المشاركين في المهمة استثنائياً إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية، وذلك تقديراً لما أظهروه من عزيمة عالية ومهنية وانضباط في تنفيذ مهامهم الأمنية للسيطرة على المطلوب طايع بن سالم يسلم الصيعري، والمدعو طلال بن سمران الصاعدي، ودقة وسرعة مواجهتهما "ببسالة وشجاعة" وإقدام، مما حال دون تمكينهما مما كانا يخططان لتنفيذه من عمل إرهابي.