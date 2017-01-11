فيديو مبكٍ.. مسنّة تدشّن منزل ولدها والأخير يقبل قدميها

وثّق مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، قيام مواطن سعودي يعمل "مؤذناً في مسجد" بجلب والدته لتقوم بنفسها بافتتاح بيته الذي تسلمه.

وأظهر المقطع لحظة قيام الابن بافتتاح بيته على يد والدته، حيث قام بإعطائها مقصا يحمله ولده، فقامت بقص الشريط، ثمّ قبلها ابنها على رأسها وفاءً وعرفانا لها.

بعدها، دخلا سوياً للمنزل وطلب الولد من أمه المسنة الجلوس على كرسي ونزل حتى قدميها ليقبلها.

وتفاعل مغردون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع ما جاء في مقطع الفيديو، مشيدين بما قام به السعودي البار لوالدته.