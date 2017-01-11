مفتي لبنان: السعودية حاضنة لقضايا العرب والمسلمين

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال زيارته للسعودية ولقاءاته مع المسؤولين في منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أن "اللبنانيين يقدرون ويثمنون عاليا مواقف المملكة العربية السعودية تجاه لبنان، والمساعي الخيرة التي تقوم بها لمساعدة مؤسسات الدولة اللبنانية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز".

وشدد على أن "المملكة العربية السعودية هي الحاضنة لقضايا العرب والمسلمين وفي مقدمتها لبنان، للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية"، بحسب الوكالة الوطنية للأنباء بلبنان.

وذكر المفتي دريان أن "منظمة التعاون الإسلامي قامت عام 1969، بعد إحراق المسجد الأقصى في فلسطين من قبل الصهاينة"، مؤكداً أن قضية فلسطين ستبقى هي قضية العرب والمسلمين المركزية".

ودعا المنظمة إلى "بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، خصوصا بعد أن تزايدت إجراءات العدو لتهويد القدس والاستيلاء على المسجد الأقصى".