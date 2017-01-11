ولي عهدنا.. رجالك صمام أمان

إنما تحيا الأمم والأوطان بأبطالها وشهدائها الذين نذروا حياتهم وأنفسهم وأرواحهم فداء لها، تروي دماؤهم الزكية ساحات الذود والفخر؛ بغيرهم تفنى الأوطان، يتجاسر الجبناء، تتنمر الحملان.. فلا نامت أعين الجبناء!

وما أبطال "رجال الأمن" إلا كوكبة من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فصدقهم الله بإذنه ورزقهم الرسالة، ذلكم "هم" خلقهم الله لتحيا بهم الأوطان وليكون فى جهادهم وبطولاتهم واستشهادهم حياة وسلام وأمن.

يسقط شهداء وشهداء عشقاً لعزف الأوطان والحرية، فى حرب من أنبل الحروب على "الإرهاب" بكل أنواعه؛ وبنشوة سعودية مستديمة، لم تزدنا إلا إصراراً وعزماً؛ ففي ساحات المعارك يعرف الرجال، ممّن لا تُختبر إرادتهم، ولا يلين عزمهم، ولا تخور قواهم، لا يأبهون بإرهاب، أو حرب طالت أم قصرت!

يقول أرسطو: "الشجاعة أهم الصفات الإنسانية لأنها الصفة التي تضمن باقي الصفات"، نعم ليس منا من يهوى الدماء، لكن إذا فرض "هدرها" علينا، فلا مناص ولا مفر من خوضها، كارهين غير آبهين، كارين غير فارين، حتى يتحقق الأمان لبلد الحرمين الشريفين، وذاك ما جعلنا لم نهدأ بالاً، أو يغمض لنا جفن، حتى نحقق النصر المبين في حرب من أشرس الحروب، تسامقت أهدافها لتتحقق كاملة غير منقوصة، كإدراك وواجب لتغليب الوطن، وإبعاد كافة المؤثرات الخارجية الدخيلة بقصد زعزعة أمنه واستقراره.

"رجال الداخلية" الأشاوس بقيادة نبيلها وعرابها وصمام أمانها في العهد السعودي الحديث الأمير محمد بن نايف -يحفظه الله- يؤمنون بعقيدة الدين والوطن فاعتنقوه قوة ومنعة؛ ومع كل تحرك لخلايا الشر تثبت بالعهد "الداخلية السعودية" أصالتها الدائمة، مُبادرة جريئة، مُساندة استباقية، حاضرة بمعلومات استخباراتية، وقصص بطولية تؤكدها الأرقام التي لا تقبل أنصاف الحلول وتثبتها أدلة دامغة، وقدرات وخبرات متراكمة بأساليب مهنية عالية، يدعمها أنبل صفات الشجاعة والإقدام والجسارة والإصرار والعزيمة، ومبدأ راسخ أن أمن الوطن كل لا يتجزأ، يربطه الوجود والوجود فقط.

وما الدرس الذي قدمه رجل الأمن الجسور جبران عواجي؛ من قضائه على خفاشين من بقايا براثن الإرهاب بكل إقدام وجسارة نابعة من عقيدة ورباطة جأش لحِمى الوطن؛ سوى مصدر إلهام "أمني" رصين قدير، يجعلنا نقف له مهابة وإجلالاً، ولجبينه الطاهر تقبيلاً، ونبراساً تهتدي به الأجيال القادمة.

هنيئاً لنا بصمام أماننا "ولي عهدنا"، وهنيئاً لرجال أمننا البواسل الأشاوس "الخالدين" وشماً على خارطة وتأريخ الوطن بما يعلي مكانتهم في ضميرنا، كما هو مقامهم عند الله وفي الملأ الأعلى.

نقلاً عن "الرياض"