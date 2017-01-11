"العمل" تتواصل مع أم الطفلة المعنفة لتخليصها من أبيها

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الوصول إلى والدة الطفلة المعنفة ومقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة، موضحاً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعذيب طفلة رضيعة، وذلك قبل أن تتم إزالته من موقع "يوتيوب".

والطفل، وفقاً لتعريف نظام حماية الطفل، هو كل إنسان ذكراً كان أو أنثى لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد، أو بالهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو أي مستند رسمي آخر. فإذا لم يوجد المستند الرسمي قُدِّرت السن من قبل إحدى الجهات الطبية المعتمدة.

ويعد إيذاء أو إهمالاً تعرض الطفل لعوامل عدة، من بينها "كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية"، والتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته. كما جاء في قانون حماية الطفل: يلزم إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، وله الحق في التمتع بمختلف ظروف الحياة الملائمة لحاجاته ولسنه، والمتناسبة مع المحيط العائلي العادي.

كذلك لا يجوز فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا بحكم قضائي، أو عندما تقرر السلطات المختصة أن هذا الفصل ضروري لحماية الطفل وصون مصالحه الفضلى، خاصة في حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو "عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل لتعذر رعايته من أحدهما، وعلى الجهة التي أصدرت قرار الفصل أن تقوم بإحالة الموضوع إلى القضاء وبشكل فوري".