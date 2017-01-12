إصابة سعودي برصاص في الصدر بعد خلاف مع شقيقه بالقطيف

أدى خلاف نشب بين شقيقين سعوديين، أمس الأربعاء، إلى إصابة أحدهما بطلق ناري بالصدر، بسبب خلاف عائلي وقع بينهما في القطيف.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه مساء الأربعاء تبلغت شرطة محافظة القطيف من مستشفى الزهراء ‏عن إسعاف مواطن عشريني إثر تعرضه لطلق ناري بالصدر.

وأشارت الإفادات الأولية عن نشوب خلاف بينه وبين شقيقه أسفر عن قيام الأخير بإطلاق النار تجاه المجني عليه وإصابته وفر بعدها هاربا لوجهة غير معلومة.

وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة والبحث والتحري عن الجاني.