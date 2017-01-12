بالصور.. عصابة تسرق شركات الاتصالات بالرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على عصابة تمتهن السرقة، مؤلفة من 9 أشخاص (8 بنغاليين وهندي)، وتعمل على سرقة رصيد شركات الاتصالات، ثم تعيد بيعه في بطاقات مسبقة الدفع بطريقة غير نظامية.

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة الرياض أن العصابة تمارس نشاطها داخل وكر أعدته خصيصاً لذلك وسط العاصمة، مبينا أن الشرطة بعد الرصد والمتابعة تمكنت من تحديد موقع العصابة وهويات أفرادها.

وأضاف الناطق أن الشرطة ضبطت العصابة متلبسة بالجرم، وعثرت داخل وكرها على 1050 شريحة اتصال تحوي معلومات وأرقام مواطنين ومقيمين، و22 جهاز بصمة و55 قارئ بيانات وشحن، إضافة إلى كمية من الجوالات، وتم تسليم المتهمين للمركز المختص، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.