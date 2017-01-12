بالفيديو.. القبض على مفحطين في الرياض

ألقت شعبة السير ممثلة في قسم البحث والتحرّي في مرور الرياض القبض على قائدي السيارات الذين ظهروا في مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بـ"التفحيط" على امتداد طريق الملك خالد، حيث قاموا بترويع سالكي الطريق، وكادوا يتسبّبون في حوادث مرورية عدة.

وأوضح مرور الرياض أنه تمت متابعة المقطع ورصد جميع المركبات الظاهرة، وفي ضوئه تم جمع المعلومات عن قائدي تلك المركبات حتى تم القبض عليهم جميعاً، وتم إيداعهم التوقيف، تمهيداً للتحقيق معهم، ومن ثم عرضهم على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصدار الأحكام الخاصة بهم التي تقضي بإيقافهم المدة المقررة، وتحرير المخالفات المرورية المستحقة عليهم.

وحذّرت الإدارة العامة للمرور كل متهاون يرتكب مثل هذه السلوكيات، وتؤكد أنها لن تتوانى في تطبيق جميع الإجراءات التي من شأنها أن تردع كل مخالف وتحقّق الهدف المنشود، ألا وهو السلامة العامة للجميع.

ويعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:

أ - في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ج - في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.