نحر "زوجته".. وأطفاله يصرخون: بابا قتل ماما

"نحر زوجته واتصل بالشرطة"، هكذا أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي، حيث باشرت دورية أمنية بلاغاً ورد من مواطن سعودي قام بالاتصال في العاشرة من صباح أمس، الأربعاء (11 يناير 2017)، أفاد فيه بنشوب خلاف حاد مع زوجته الآسيوية، طالباً من الجهات الأمنية الحضور إلى داره في حي الشهداء الشمالية بالطائف، حيث أسرعت دورية أمنية إلى الموقع المحدد بالعنوان والوصف في الحي والشارع، وخرج الشخص المبلّغ بثياب ملطخة بالدماء وسط أطفاله الثلاثة الذين كانوا ينتحبون بصوت عالٍ ويصرخون "بابا قتل ماما".

تحدث الوالد القاتل الذي خرج بحال غير طبيعية وسط دماء غطت ثوبه، وصرخات أطفاله، مردداً أمام رجال الأمن بأن أسرته هي السبب فيما حدث من فاجعة، ليتم التحفظ عليه، ونقله عبر الدورية الأمنية إلى الجهة المختصة، فيما وصلت فرق من الهلال الأحمر والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي إلى مسرح الجريمة لاتخاذ اللازم.

وتولى الطبيب الشرعي فحص جثة الزوجة القتيلة، وبدت على جثتها الملقاة في إحدى غرف المنزل آثار طعنات حادة، الأولى نحر في العنق، وأخرى في البطن، وثالثة في الظهر، وكشفت المعاينة الطبية الأولية أن الجريمة حدثت في الساعات الأولى من الصباح، قبل ورود بلاغ القاتل بفترة طويلة.

وكان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي، أوضح أن مركز العمليات الموحد (٩١١) تلقى أمس بلاغاً بوفاة امرأة في العقد الرابع من العمر نتيجة تعرضها لعدة طعنات، وانتقل رجال الضبط الجنائي والجهات الأخرى ذات العلاقة من شرطة محافظة الطائف للموقع، حيث تم ضبط أحد الأشخاص المتهمين بعملية القتل، وتم إيقافه تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.