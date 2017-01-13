الصور الأولى لاستلام والدة المعنفة لابنتها

بعد أقل من 4 أيام على طرح موضوع الطفلة المعنَّفة من قبل والدها، سلمت الشؤون الاجتماعية قبل قليل الطفلة لوالدتها، بعد خضوعها للكشف الطبي، وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه تم بحمد الله قبل قليل تسليم الطفلة لوالدتها، وسيتم تطبيق الأنظمة بحق والدها المعنِّف.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية تفاعلت مع مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعذيب طفلة رضيعة، وذلك قبل أن تتم إزالته من موقع "يوتيوب".

وأوضح متحدث وزارة العمل، خالد أبا الخيل، في وقت سابق عبر حسابه في "تويتر": "طلبنا من صاحبة الحساب التواصل معنا للتأكد من صحة وتفاصيل الحالة، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية إذا ثبت صحة ذلك".

وكان حساب في "تويتر" تحت اسم "أم تريد بنتها بحضنها" قد نشر مقاطع فيديو تظهر تعذيب الرضيعة، متهمة والدها بتعنيفها.

وعقب القبض على والد الطفلة المعنفة "دارين" في المنطقة الغربية وتحويله لهيئة التحقيق والادعاء العام، طالب مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق العقوبات الخاصة بقانون حماية الطفل على والد "دارين" الذي انتشرت له مقاطع أثناء تعذيبها.