السعودية..شجار بين أخوين يودي بحياة أحدهما وإصابة الآخر

لقي مواطن ثلاثيني مصرعه على يد شقيقه، الذي أصيب بالركبة بالخبر إثر خلاف عائلي سابق.

وقال المتحدث الإعلامي بالمنطقة الشرقية العقيد، زياد الرقيطي، عند الساعة التاسعة من مساء الأمس الخميس 14-4-1438هـ تلقت شرطة محافظة الخبر بلاغاً عن إسعاف مواطن ثلاثيني من قبل شقيقه، والذي وجد متوفياً جراء تعرضه لطلق ناري بالكتف وتشير الاستجوابات الأولية إلى نشوب شجار بين المجني عليه وشقيقه "المسعف"، إثر خلاف عائلي سابق أسفر عن إصابة المجني عليه بطلق ناري أودى بحياته، وتعرض شقيقه كذلك لإصابة بالركبة تم إحالته على إثرها لتلقي العلاج اللازم والتحفظ عليه.

وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، تمهيداً لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام .