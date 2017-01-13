السودان يشكر السعودية على جهودها لرفع عقوبات واشنطن

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في اتصال هاتفي، الجمعة، الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بقرار رفع بعض العقوبات الأميركية عن السودان.

في المقابل، شكر البشير السعودية، معبراً عن امتنانه للجهود التي قامت بها في هذا المجال لدعم رفع العقوبات.

وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أعلن في وقت سابق الجمعة، رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيراً إلى تطورات "إيجابية" من جانب هذا البلد حدثت خلال الأشهر الستة الأخيرة، في حين رحبت الحكومة السودانية بتلك الخطوة، معتبرة أنها تمثل تطوراً إيجابياً هاماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأميركية.