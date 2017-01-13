شاهد.. لماذا استقبل الطلاب مدرسهم بهذه الطريقة؟

سطر طلاب ‏مدرسة فشيغ بقرية مرخ التابعة لأملج، والتي تبعد 45 كلم شمالي أملج، معاني الوفاء والحب لمعلمهم لطفي العلاطي أثناء زيارته لهم بعد أن انتقل لمدرسة أخرى، حيث إنه ما إن هم بالدخول مع باب المدرسة حتة التم حوله الطلاب فرحين ومبدين سعادتهم البريئة عند مشاهدتهم له، وأثناء ذلك حاول أحد المدرسين إبعاد الطلاب إلا أنهم توسلوا إليه أن يبقوا معه، كما طالبوا بعدم انقطاع المعلم عنهم وبقائه معهم.

المعلم لطفي العلاطي مشهود له بأخلاقه العالية وخدماته الاجتماعية في أملج، وأيضاً يمتلك أسلوبا فريدا في التعامل مع الطلاب ومحبوب من الجميع.

والذي تفاجأ بكمية الحب التي يكنها طلابه له، ما دفعه لاحتضانهم، وذكر أنها سعادة وشعور لا يوصف.

يذكر أن المعلم لطفي قد عاش بين أورقة المدرسة ٢٨ عاما، وهو معلم تربية بدنية.