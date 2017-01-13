فضيلة التكرار لا يُقدِّرها إلاَّ الأبرار

الإنسَان العَاقِل الوَاثِق مِن نَفسهِ، يَعترف بخَطئهِ إذَا رَأَى الصَّوَاب في جَانبٍ آخَر، ومِن هَذا البَاب، سأَعتَرفُ بفِكرةٍ كُنتُ أَتبنَّاهَا، والآن -وأَنَا بكَامل قوَاي العَقليَّة- أُعلن التَّبرؤ مِنهَا، والانقلَاب عَليهَا..!

تَقول الفِكرة التي انسَلختُ مِنهَا: (إنَّ التِّكرَار مُضرٌّ، وعَلى العِاقِل أَنْ يَبتَعد عَنه ولَا يُمارسه)، ولَكن بَعد تَفحُّص وتَأمُّل، وَجدتُ أَنَّ التِّكرَار مِن أَفضَل الحلُول السِّحريَّة لعِلَاج أَيِّ مُشكِلَة، وبالذَّات مُشكلة النِّسيَان، خَاصَّة لمَن يُعانون مِنهَا فِي حِفظ القُرآن الكَريم.. ولقَد صَدق شَيخنا «نابليون» حِين قَال: (لَيس هُنَاك إلاَّ فَنٌّ وَاحِدٌ مِن فنُون البلَاغَة، وهو التِّكرَار)..!

إنَّ التِّكرَار فِي جَانِب الإصلَاح لَه دَوي السِّحر، والجَيَّد أَنَّ الإنسَان يُكرِّر طَرح المَوضوع؛ حَتَّى يَتم عِلَاجه، ولَا يَكتَفي بالقَول فَقط: إنَّ هَذا المَوضوع سَبَق أَنْ طُرِح، إلاَّ إذَا كَان المَقصود بالطَّرح، تَسجيل أهدَاف وحِفظ مَواقف فَقط، ولَيس القَصد مِنه الإصلَاح والانطِلَاق..!

إنَّ الذي يَتبنَّى قَضيَّة عَادِلَة ونَبيلَة، ويَستَمر فِي طَرحها، مِثل ذَلك الذي يَقرع البَاب، ويَستَمر فِي قَرعهِ حَتَّى يُفتَح، وبهَذا يَكون تِكرَار القَرع مُفيدًا، ويُؤدِّي إلَى الفَلَاح والنَّجَاح، وهو فَتح البَاب..!

أَكثَر مِن ذَلك، يَقول خُبرَاء تَطوير الذَّات؛ والمُختصُّون فِي التَّنميَّة البَشريَّة: إذَا أَردتَ أَنْ تُحقِّق شَيئًا، فكَرِّره بَينك وبَين نَفسك، حَتَّى تَجلب مَا يُسمَّى: بالكَثَافَة الحسِّية الإيجَابيَّة دَاخل عَقلك البَاطِن، وبالتَّالي تُحقِّق مَا تَصبو إليهِ مِن بَاب: «تَفَاءَلوا بالخَير تَجدوه»..!

حَسنًا.. مَاذا بَقي؟!

لقَد حَاول بَعض المُتبلِّدين؛ التَّقليل مِن شَأن فَاعلية التِّكرَار، فحَرَّفوا المَثَل القَائِل: «التِّكرَار يُعلِّم الشُّطَّار»، وجَعلوه: «التِّكرَار يُعلِّم الحِمَار»، رَغم أَنَّ الحِمَار حَكيم، وقَد استَفَاد مِن التِّكرَار، بَينمَا هُم يُكرِّرون أَخطَاءهم ولَا يَستفيدون مِنهَا، ومَا أَجمَل عِبَارة شَيخنا «أبي سفيان العاصي» حِين قَال: «التِّكرَار يُعلِّم الأحرَار، ويُرشد الأخيَار، ويُصلح الأشرَار»..!!

*نقلاً عن "المدينة"