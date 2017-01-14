والد مبتعث سعودي ضحية بكنتاكي يتحدث لـ "العربية.نت"

تعرض المبتعث السعودي، محمد زيد الفضيل، لاعتداء آخر من مجموعة من المجهولين في ولاية كنتاكي الأميركية أثناء قيادة مركبته الخاصة.

وذكر والد الطالب الدكتور زيد لـ "العربية.نت" أن ابنه تعرض لاعتداء بعصا أو حديدة، مما أدى إلى شج رأسه وتسبب له بنزيف أدخله المستشفى.

وكشف أن الابن أجريت له عملية، وأخرج من بعدها من العناية المركزة، مشيرا إلى أن "صحته مستقرة ويتماثل للشفاء".

ورجح الأب أن سبب الاعتداء قد يكون عنصرياً ضد العرب والمسلمين، خاصة أن الولاية موالية تماماً للرئيس المنتخب، دونالد ترمب، الذي كانت له تصريحات عنصرية ضد المسلمين، أو ربما يكون بهدف السرقة كون الابن اشترى أخيراً مركبة جديدة.

وأشار إلى أنه لا يزال يتابع حالة ولده هاتفياً، ويدرس الأخير درجة البكالوريوس في مجال الإدارة المالية. وكان قد انتهى من دراسة اللغة الإنجليزية، وهذه أولى سنوات دراسته.

ويتابع الأب إجراءات التحقيق الذي تجريه السلطات الأمنية بمشاركة مندوب من السفارة السعودية هناك.

وأثنى الوالد على مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، لجهوده الشخصية في تقديم المساعدة، وكذلك رئيس نادي الطلبة السعوديين في أميركا، صالح العواد، على متابعة حالة الابن والحرص على تقديم الخدمات اللازمة.

وقال: "أحب أن أثبت أن الشباب السعودي بخير، وهم في الخارج مثال للانضباط والاحترام، وليس كما يروج أنهم شباب متفلت أو مستهتر، وكل ما علينا هو أن نعطيهم الثقة".

وأوضح الدكتور زيد أن لديه أيضا ابنة من المبتعثين، لافتاً إلى أن زوجته قد سبقته لأميركا للاطمئنان على صحة ابنهما، وسوف يلحق بها.