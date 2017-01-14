نُفِّذت عملية القبض على الإرهابيين في حي الياسمين بالرياض بطريقة احترافية، وعالية الدقة، وأسفرت عن القضاء عليهما قبل أن يحدثا المزيد من الآثار المدمرة، وبالمقابل أظهرت بسالة وشجاعة رجل الأمن السعودي، حيث تم تداول هاشتاق للإشادة به على نطاق واسع بعنوان: #البطل_جبران_عواجي.

خطورة العملية ودقتها أنها وقعت في وسط حي سكني مأهول، وهذا توجُّه جديد وخطير للإرهابيين لوجود خلايا نظنّها نائمة، وهي تعمل في جنح الظلام للكيد للوطن والمواطنين، ويمكن أن تكون آثارها أكثر دماراً، لو كان هناك مَن يُخطِّط لنفس الأعمال، لذا، علينا أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة.

المواقع المستأجرة داخل الأحياء السكنية، تحمل شكليا اسم غيرهم، ويتم عمل التخطيط الإرهابي داخلها، لذلك فالتدقيق على أسماء المستأجرين، وهوياتهم شيء مطلوب وضروري، ويمكن أن يقودنا لشيء مهم، فالاسم لشخصية غير مشبوهة، ولكن بإعطائهم الدار أو السماح لهم باستخدام اسمه يدل أن هناك اتفاقية أو تعاونا مسبق بينهم.

العملية التي قام به العريف جبران عواجي، مع ما تحمله من بطولة نادرة، وتضحية كبيرة في سبيل سلامة الوطن، تدل أن التخطيط لكبح الإرهابيين يحتاج قدرات جديدة إضافة إلى القدرات المتوفرة، ويحتاج تدريبات أيضاً جديدة، وملابس أمنية احتياطية جديدة، لأن العدو يتطور، ويرفع درجة استعداده، وعلينا أن نواكب هذا الحدث بالمزيد من التأهيل والتطوير لأفراد الأمن المكلفين بهذه المهام.

الفتاة التي صوّرت الشريط، الذي وثَّق عملية الإحباط للمخطط الإرهابي، ووثقت بطولة العريف عواجي، تحمَّلت معاناة نفسية كبيرة، مما يعني أن استخدام الأحياء المأهولة بالسكان، من الإرهابيين سوف يحمل معه المزيد من القلق، والصدمات النفسية للسكان، مما يُحتّم أهمية قيام كل ساكن بالجوار، بعمل رجل الأمن مهما كان موقعه.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

تقول هيلين كيلر: لا يمكننا أن نعرف قيمة الشجاعة والصبر لو كانت الحياة كلها هادئة.

*نقلاً عن "المدينة"

